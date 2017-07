 Época de hanabi! Confira locais para ver exibições de fogos de artifício em Shizuoka

Com a aproximação do verão, a incrível temporada dos fogos de artifício (hanabi) também tem início no Japão.

Na maioria das províncias do país festivais relacionados são realizados, oferecendo um momento de diversão para toda a família!

Confira alguns festivais de hanabi e matsuri que serão realizado em Shizuoka:

Shirahama Kai no Saitei Noryo Hanabi Taikai (白浜海の祭典 納涼花火大会)

Local: Shimoda

Data: 22 de julho de 2017 (sábado)* / Horário: das 20h às 20h20

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 1.500

Estacionamento: 300 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Atagawa Onsen Kaijo Hanabi Taikai (熱川温泉海上花火大会)

Local: Higashiizu

Data: 22 de julho de 2017 (sábado)* / Horário: das 21h às 21h30

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 2.500

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Hamanako Kanzanji Onsen Toro Nagashi Hanabi Taikai (浜名湖かんざんじ温泉灯篭流し花火大会)

Local: Hamamatsu

Data: 23 de julho de 2017 (domingo)* / Horário: das 19h30 às 20h50

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 3.000

Estacionamento: 1.500 vagas (de 800 a 1.000 ienes/dia)

Localização, veja aqui

Kaki Atami Kaijo Hanabi Taikai (夏季熱海海上花火大会)

Local: Atami

Datas*:

23 (domingo) e 28 (sexta) de julho / 5 (sábado), 8 (terça), 18 (sexta), 20 (domingo) e 24 (quinta) de agosto

Horário: das 20h20 às 20h50

*O evento é realizado mesmo sob más condições climáticas

Quantidade de disparos: aprox. 5.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Dogashima Hi Matsuri (堂ヶ島火祭り)

Local: Nishiizu

Data: 24 de julho de 2017 (segunda-feira)* / Horário: das 20h às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 3.000

Estacionamento: 300 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

34º Nihondaira Matsuri (第34回日本平まつり)

Local: Shizuoka

Data: 26 de julho de 2017 (quarta-feira)* / Horário: das 19h30 às 20h30 (abre às 16h)

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 10.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Shizunami Kaisui Matsuri Hanabi Yaikai (静波海水まつり花火大会)

Local: Makinohara

Data: 28 de julho de 2017 (sexta-feira)* / Horário: das 20h às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia 30/jul (dom)

Quantidade de disparos: aprox. 1.000

Estacionamento: 200 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

70º Numazu Natsu Matsuri – Kanogawa Hanabi Taikai (第70回沼津夏まつり・狩野川花火大会)

Local: Numazu

Datas: 29 (sábado) e 30 (domingo) de julho de 2017* / Horário: das 19h15 às 20h15

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia 31/jul (dom) e 1/ago (ter)

Quantidade de disparos: aprox. 10.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

64º Abekawa Hanabi Taikai (第64回安倍川花火大会)

Local: Shizuoka

Data: 29 de julho (sábado)* / Horário: das 19h às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 15.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Ito Onsen Yume Hanabi (伊東温泉夢花火 )

Local: Ito

Datas*:

julho: 30 (dom), 31 (seg) / agotso: 2 (quar) a 4 (sex), 16 (qua) a 19 (sab) e 26 (sáb)

Horários: 30, 31/jul: das 20h30 às 21h / os demais: das 20h30 às 20h50

*O evento será adiado em más condições climáticas

Quantidade de disparos: aprox. 1.500

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Usami Kaijo Hanabi Taikai (宇佐美海上花火大会)

Local: Ito

Data: 1 de agosto de 2017 (terça-feira)* / Horário: das 20h às 20h30

*A realização do evento em caso de más condições climáticas será determinada na hora

Quantidade de disparos: aprox. 1.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

44º Susono Natsu Matsuri Fujisan Suso no Ohanabi Taikai (第44回すその夏まつり 富士山すその大花火大会)

Local: Susono

Data: 5 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h30 às 20h45

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 7.000

Estacionamento gratuito

Localização, veja aqui

Kajima no Hanabi Taikai (鹿島の花火大会)

Local: Hamamatsu

Data: 5 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 4.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Mikkabi Hanabi Taikai (三ヶ日花火大会)

Local: Hamamatsu

Data: 6 de agosto de 2017 (domingo)* / Horário: das 19h30 às 20h30

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 2.500

Estacionamento: 400 vagas (gratuito), 700 vagas (1.000 ienes/dia)

Localização, veja aqui

70º Shimizu Minato Matsuri Kaijo Hanabi Taikai (第70回清水みなと祭り 海上花火大会)

Local: Shizuoka

Data: 6 de agosto de 2017 (domingo)* / Horário: das 19h30 às 20h30

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 10.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

37º Fujieda Hanabi Taikai (第37回藤枝花火大会)

Local: Fujieda

Data: 7 de agosto de 2017 (segunda-feira)* / Horário: das 19h às 20h30 (previsão)

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 5.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Anjin-sai Toro no Nagare Uchiage Hanabi (按針祭・灯籠の流れ打上花火)

Local: Ito

Data: 8 de agosto de 2017 (terça-feira)* / Horário: das 20h50 às 21h

*A realização do evento em caso de más condições climáticas será determinada na hora

Quantidade de disparos: aprox. 800

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Yumigahama Hanabi Yaikai (弓ヶ浜花火大会)

Local: Minamiizu

Data: 8 de agosto de 2017 (terça-feira)* / Horário: das 20h às 20h30

*A realização do evento em caso de más condições climáticas será determinada na hora

Quantidade de disparos: aprox. 1.000

Estacionamento: 600 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Sagara Kaijo Hanabi Taikai (さがら海上花火大会)

Local: Makinohara

Data: 10 de agosto de 2017 (quinta-feira)* / Horário: das 19h às 20h45

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 1.000

Estacionamento: 800 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

30º Oigawa Dai Hanabi Taikai (第30回大井川大花火大会)

Local: Shimada

Data: 10 de agosto de 2017 (quinta-feira)* / Horário: das 19h15 às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia 26/ago (sáb)

Quantidade de disparos: aprox. 8.000

Estacionamento: 1.000 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

71º Anjinsai Umi no Hanabi Taikai (第71回按針祭海の花火大会)

Local: Ito

Data: 10 de agosto de 2017 (quinta-feira)* / Horário: das 20h às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 10.000

Estacionamento: 570 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Zenkoku Hanabi Meijin Senbatsu Kyogi Taikai Fukuroi Enshu no Hanabi 2017 (全国花火名人選抜競技大会 ふくろい遠州の花火2017)

Local: Fukuroi

Data: 11 de agosto de 2017 (sexta-feira)* / Horário: das 19h às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 25.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

42º Yaizu Kaijo Hanabi Taikai (第42回焼津海上花火大会)

Local: Yaizu

Data: 14 de agosto de 2017 (segunda-feira)* / Horário: das 19h30 às 20h30

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 5.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Yanmo no Sato Hanabi Taikai (やんもの里花火大会)

Local: Ito

Data: 14 de agosto de 2017 (segunda-feira)* / Horário: das 20h às 20h30

*A realização do evento em caso de más condições climáticas será determinada na hora

Quantidade de disparos: aprox. 2.000

Estacionamento gratuito

Localização, veja aqui

Toi Summer Festival (土肥サマーフェスティバル)

Local: Izu

Data: 18 (sexta) a 20 (segunda) de agosto de 2017* / Horário: das 20h30 às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 2.000

Estacionamento: 500 vagas

Localização, veja aqui

27º Yoshida-cho Minato Matsuri Hanabi Taikai (第27回吉田町港まつり・花火大会)

Local: Yoshida

Data: 23 de agosto (quarta-feira) de 2017* / Horário: das 19h40 às 20h30 (previsão)

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 2.000

Estacionamento: 1.500 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

2017 Iwata Natsu Matsuri Hanabi Taikai (2017 いわた夏まつり花火大会)

Local: Iwata

Data: 26 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h30 às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 5.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Com base no site Walkerplus