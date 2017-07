Cerimônia marca início da construção de parque temático Moomin em Saitama

Uma cerimônia para a construção do primeiro parque de diversões com tema Moomin do Japão foi realizada no dia 30 de junho, em Saitama, cuja inauguração está prevista para a primavera de 2019.

O embaixador finlandês no Japão, Jukka Siukosaari, estava entre os 80 participantes na cerimônia realizada em Hanno, onde a construção poderá ter início agora no mês de julho para o parque chamado “Metsa”, localizado em uma área florestal de 23.6 hectares em volta de um lago artificial.

O parque consistirá de uma área que destaca estruturas das histórias de Moomin, onde também haverá atrações, além de outra zona com restaurantes e instalações que oferecem vislumbres dos estilos de vida norte-europeus, de acordo com a firma de investimento FinTech Golbal Inc., uma investidora principal.

A empresa com sede em Tóquio já tinha planos de abrir o parque de diversões em 2015 e neste ano também, contudo, teve que adiar o projeto devido a dificuldades de encontrar um local apropriado, além de um tempo maior que o esperado exigido para trabalho de infraestrutura.

Os personagens Moomin, criados pela escritora finlandesa Tove Jansson, tornaram-se populares no Japão através de séries de animação na TV que começaram em 1969. “Metsa” significa floresta em finlandês, de acordo com a FinTech Global.

Em Saitama há um parque natural chamado Akebono Chidlren’s Forest Park onde está localizado o Moomin Valley, que tem uma temática mais simples. A área florestal desse parque lembram mais as florestas europeias do que as tradicionais japonesas.

Fonte: Japan Today/Kyodo Imagem: Visit Finland, Sankei