Arte em arrozal surpreende visitantes em cidade no Japão

Treze variedades de arroz plantadas engenhosamente em 7 cores produziram um espetacular trabalho de arte ao ar livre em um arrozal na pequena cidade de Inakadate (Aomori), para a admiração de milhares de visitantes que vieram apreciar a paisagem.

A imagem, que nasce para a vida no campo de cerca de 1.5 hectares, reproduz uma imagem do lendário deus Susanoo-no-Mikoto lutando com Yamata-no-Orochi, uma serpente mítica gigante de oito cabeças.

A imagem de grande escala foi cultivada para o evento anual de arte em arrozal que, este ano, marca seu 25º aniversário. Inakadate declarou no dia 13 de julho que o trabalho de arte existente no campo de arroz próximo à prefeitura atingiu seu auge.

Seu pedacinho companheiro produzido para o evento, cultivado em outro campo de arroz próximo a uma estação à beira de estrada em Inakadate, representa o protagonista do folclore japonês “Momotaro” em 7 cores e 9 tipos de arroz.

A imagem ainda está crescendo e atingirá seu pico a partir do final de julho até o final de agosto. Até o dia 15 de julho, a arte em arrozal que está no auge atraiu 13.975 visitantes, com 8,495 indo ver a outra criação.

Fonte e imagem: Asahi