Universal Studios Japan ganha palco do Super Mario

Atualmente, o Universal Studios Japan está no processo de desenvolver uma inclusão ao popular parque temático com base nos personagens e ambientes do vídeo-game da gigante Nintendo. Obviamente, o personagem mais famoso da empresa, o Super Mario, fará parte do projeto, mas não está claro em qual exata capacidade.

Rumores vêm flutuando em torno de uma atração com tema Mario-Kart e, enquanto isso parece ser bem legal, o que realmente os fãs querem é a oportunidade de correr e saltar ao longo do caminho através de uma dimensão Super Mario. Felizmente, as fotos abaixo sugerem que a USJ poderá oferecer isso:

A usuária japonesa do Instagram e fã do USJ, a l.c.a.studios_usj, estava recentemente andando pelas redondezas do estacionamento do parque quando notou que obras estavam em andamento.

Considerando a escala da empresa, ela especulou que isso pode estar relacionado à expansão do Super Mario World. Um pouco depois, ela avistou uma parede de tijolos muito parecida com aquela usada para construir o ambiente dos jogos do Mario.

E, eis que quando virou a esquina, ela viu um palco do Mario em tamanho real, completo com canos e plantas piranha.

Contudo, o Super Nintendo World não será inaugurado antes de 2020. O nível visual do refinamento sugere que o USJ está se preparando para mostrar ao público, em breve, uma prévia do que a atração terá a oferecer.

Fonte: Rocket News Imagens: Twitter, Instagram