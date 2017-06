Primeira loja da Starbucks no mundo com salas de tatami será inaugurada no Japão

A antiga capital do Japão, Quioto, tem muitas atrações turísticas para oferecer, desde seus locais históricos a paisagens cênicas, e agora está adicionando uma nova à lista – a primeira loja sob a marca global Starbucks com salas de tatami.

A Starbucks Coffe Japan Ltd., o braço japonês da rede Starbucks Coffee Co, informou na quinta-feira (22) que vai inaugurar uma nova loja, veiculada como a primeira no mundo onde o café será servido em salas com chão de tatami em uma casa estilo japonesa, no dia 30 de junho (sábado).

Segundo a Starbucks Coffe Japan, a casa japonesa de 2 andares construída há mais de 100 anos será usada para a loja, e está localizada perto de um templo que faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO, o Kiyomizu-dera, um destino turístico muito popular.

O segundo andar vai destacar 3 salas com tatami, um tipo de tecido de palha entrelaçada tradicionalmente usado como revestimento no piso nos lares japoneses, disse a empresa com sede em Tóquio.

A loja ficará de frente com a Ninenzaka, uma das ruas populares que levam em direção o templo Kiyomizu e ao templo Kodai, e alinhada com lojas tradicionais.

De acordo com a Starbucks Coffe Japan, a loja não permitirá que as pessoas formem filas em frente ao estabelecimento e também vai restringir o número de clientes durante os horários de pico para não prejudicar a atmosfera calma da área.

Informações:

Starbucks Coffee Kyoto Ninenzaka Yasaka Teahouse Store (スターバックス コーヒー 京都二寧坂ヤサカ茶屋店)

Horário: das 8h às 20h

Localização no Google Maps, veja aqui



Fonte: Japan Today, Kyodo Imagens: Fashion Press, Bank Image