Parque temático do Japão planeja expansão mundial

O parque temático holandês Huis Ten Bosch está considerando expansão mundial, visando países como a China, assim como o restante da Ásia, informou a operadora do complexo em uma conferência de imprensa na quarta-feira (7).

Cidades com 10 a 30 milhões de clientes em potencial são candidatas para a primeira localização internacional do parque temático, que está localizado em Sasebo (Nagasaki). Hideo Sawada, presidente do parque, disse que as negociações já começaram.

O novo local vai abraçar o tema original holandês do Huis Ten Bosch enquanto também destaca novas atrações. Segundo estimativa da operadora, levará de 2 a 3 anos para o parque ser concluído e a operadora espera investir 100 bilhões de ienes com uma parceira local.

Mas, por enquanto, a empresa focará em atrair visitantes da área metropolitana de Tóquio.

O Huis Ten Bosch lançará uma atração de realidade virtual na sua matriz, a agência de viagens H.I.S. em Shibuya,, no dia 24 de junho. O local vai oferecer diferentes atrações, com ingressos que valem 1 hora custando 2.200 ienes. E, de julho até agosto, a empresa vai colocar em funcionamento uma piscina temporária na ilha artificial de Odaiba, na Baía de Tóquio.

Fonte: Nikkei Imagens: Visit Nagasaki, Huis Ten Bosch