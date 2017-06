Parque de diversões no Japão permitirá que visitantes entrem nos brinquedos com seus cães

Enquanto não possa competir com personagens fantasiados com poder de estrela do Tokyo Disneyland ou do Universal Studios Japan, o Fuji-Q Highland, uma parque de diversões na província de Yamanashi, vem atraindo visitantes da área de Tóquio desde o final dos anos 1960. O parque é mais conhecido por sua atrações que provocam adrenalina, como a montanha-russa Fujiyama, que oferece uma bela vista do Monte Fuji.

Contudo, o Fuji-Q estará um pouco mais caloroso neste verão ao permitir que visitantes tragam seus cães de estimação ao parque.

Durante o evento Fuji-Q Wanland (wan é em japonês o som de um cão latindo) donos podem passear com seus cães em área externas do parque (excluindo a área temática para crianças Thomas the Tank Engine), desde que os animais andem com coleiras.

Contudo, qual é a razão para ir a um parque de diversões com seu cão se você não puder entrar nos brinquedos com seu querido animal de estimação? Enquanto os cães não terão permissão para entrar nas montanhas-russas, eles poderão ir junto com seus donos em compartimentos selecionados da roda-gigante do parque, pedalinho, carrossel e xícara maluca. Haverá também uma piscina canina e uma área de descanso para ajudar a manter os animais refrescados e confortáveis no calor do verão.

A entrada canina custará 900 ienes. Haverá descontos se o visitante vier com mais cães, com uma taxa adicional de 450 ienes para cada um.

Os animais também vão precisar de ingresso individuais, que custam 500 ienes para a roda-gigante e 400 ienes para as outras 3 atrações restantes que fazem parte do evento Fuji-Q Wanland (visitantes humanos têm a opção de um passe para ter acesso a tudo ou pagar por atrações individuais). Os donos dos animais deverão carregar uma garrafa de água e sacos plásticos para guardar a sujeira que seus bichinhos fizerem durante o passeio no parque de diversões.

O evento Fuji-Q Wanland será realizado de 24 de junho (sábado) a 9 de julho (domingo) de 2017.

Para mais informações (em japonês): Fuji-Q Wanland (富士急わんランド)

Fonte: Rocket News Imagens: Fuji-Q Highland