Os 30 melhores destinos turísticos do Japão

O site de viagens TripAdvisor acaba de divulgar sua lista anual dos melhores locais para visitar no Japão, com base em avaliações de visitantes do exterior que vêm ao país.

Curiosamente, as entradas na lista mudam de ano a ano e, desta vez, há tudo desde bares mágicos a iluminações e locais de apresentações de comédia stand-up aparecendo na lista dos 30 melhores. Confira:

30- Rengeoin Sanjusangen-do (蓮華王院 三十三間堂)

Local: Quioto

Site para informações: Sanjusangendo (em japonês)

Localização, veja aqui



Como a maior estrutura de madeira do Japão, o Sanjusangen-do é um destino popular para os turistas, principalmente no início do ano quando a competição anual kyudo (arquearia japonesa) é realizada, atraindo competidores e espectadores de todo o país.

29- Kyoto Station Building (京都駅ビル)

Local: Quioto

Site para informações: Kyoto Station Building (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui



Como ponto de chegada para muitos visitantes que vêm até a ex-capital do Japão, não é surpresa que a estação de Quioto esteja na lista. O prédio atraente e moderno serve além de um ponto de transporte, visto que está localizado na base da famosa Torre de Quioto.

28- Lago Kawaguchi (河口湖)

Local: Yamanashi

Site para informações: Fujisan (em japonês)

Localização, veja aqui



O segundo maior lago da região dos 5 lagos de Fuji é o mais popular entre os turistas, oferecendo paisagens pitorescas o ano inteiro.

27- Nabana no Sato (なばなの里)

Local: Mie

Confira aqui uma das matérias realizadas no local pela equipe do Portal Mie

Site para informações: Nagashima Onsen (em japonês)

Localização, veja aqui

O grande atrativo do parque é seu evento anual de iluminação, que é considerado o maior e melhor do Japão.

26- Naritasan Shishoji (成田山新勝寺)

Local: Chiba

Site para informações: Naritasan (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Localizado perto do Aeroporto de Narita, esse belo complexo de templos é um dos locais mais convenientes para apreciar a cultura japonesa.

25- Ryogoku Kokugikan (両国国技館)

Local: Tóquio

Site para informações: Sumo (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

O Ryogoku Kokugikan é melhor conhecido como local para torneios de sumô de Tóquio. Assistir a uma disputa de sumô está no topo da lista para muitos viajantes que vêm ao Japão.

24- Mount Misen (弥山)

Local: Hiroshima

Site para informações: Visit Miyajima (em inglês)

Localização, veja aqui

Muitos turistas visitam Itsukushima para ver o Santuário de Isukushima listado como Patrimônio Mundial e seu impressionante portal vermelho aparecendo nas águas de sua costa. Recentemente, no entanto, a montanha sagrada atrás do santuário ganhou cada vez mais atenção como um destino turístico, em razão de suas trilhas arborizadas e paisagens estonteantes.

23- ROR Comedy Club

Local: Osaka

Site para informações: ROR Comedy (em inglês)

Localização, veja aqui

Este pequeno e íntimo local é o palco para uma das melhores apresentações de comédia em inglês do país, com uma companhia de comediantes locais que entretêm o público com suas perspectivas locais da vida no Japão. De acordo com visitantes, essa é uma das noites mais engraçadas que você pode ter no Japão.

22- Magic & Bar French Drop (フレンチドロップ)

Local: Osaka

Site para informações: French Drop Magic (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Após uma noite neste local, até os mais céticos acabam deixando avaliações como “uma das noites mais engraçadas que tive no Japão” e “ainda estou chocado o quão incrível a mágica foi neste lugar”. Os mágicos, que se apresentam bem perto dos clientes, são habilidosos e têm conhecimento de inglês o suficiente para se comunicar para que todos possam desfrutar de um noite que vão guardar na memória.

21- Meiji Jingu (明治神宮)

Local: Tóquio

Site para informações: Meiji Jingu (em japonês)

Localização, veja aqui

Escondido em uma floresta de 70 hectares, o Meiji Jingu pode ser encontrado em um trecho tranquilo da natureza que faz você esquecer da agitação da cidade localizada em seu perímetro. Dedicado aos espíritos do Imperador Meiji e sua esposa, a Imperatriz Shoken, esse grande santuário tem atrativo histórico e espiritual que cria uma impressão duradoura aos visitantes.

#明治神宮 #原宿 佳子さん(@savamaro)がシェアした投稿 – 2017 6月 10 3:32午前 PDT

20- Edo Tokyo Museum (江戸東京博物館)

Local: Tóquio

Site para informações: Edo Tokyo (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Localizado nas mesmas imediações do estádio de sumô, este museu é geralmente promovido como o melhor lugar para aprender sobre a história de Tóquio, com uma compreensiva coleção de exibições mostrando a vida como ela era quando se tornou a capital conhecida como Edo.

19- Matsumoto Castle (松本城)

Local: Nagano

Confira aqui uma matéria realizada no local pela equipe do Portal Mie

Site para informações: Matsumoto Castle (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Este castelo, que tem uma história que remonta aos anos 1.500, destaca interiores de madeira originais e cantarias externas, tornando-o uma das estruturas mais históricas e importantes do país. Ele também é conhecido como “Castelo Corvo” devido ao seu distinto exterior na cor preta.

18- Okinawa Churaumi Aquarium (沖縄美ら海水族館)

Local: Okinawa

Site para informações: Churaumi Okinawa (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Uma vez o maior aquário do mundo, o Okinawa Churaumi Aquarium agora é classificado no terceiro lugar. Ele continua a ser um local popular para os turistas, com seus dois tubarões-baleia sendo a maior atração para os visitantes.

17- Daihonzan Daisho-in (大本山大聖院)

Local: Hiroshima

Site para informações: Galilei (em japonês)

Localização, veja aqui

Outro tesouro escondido em Itsukushima é este Templo Budista, localizado no Monte Misen. O complexo de templos é repleto de pequenas estátuas e construções históricas e tem uma atmosfera incrível e espiritual que cativa os visitantes.

たくさんの#地蔵#大聖院#宮島大聖院#水精寺#宮島#厳島神社#広島#hiroshima#japan#ニコン#Nikon#D5300#NikonD5300#iamnikon#photo#camera#カメラ#写真#一眼レフ#カメラ女子#カメラ部#カメラ好きな人と繋がりたい#ファインダー越しの私の世界 rinさん(@22nyaaa22)がシェアした投稿 – 2017 5月 29 11:49午後 PDT

16- Hase-dera Kannon (長谷観音)

Local: Kanagawa

Site para informações: Hasedera (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

A somente uma curta caminhada do famoso Grande Buda de Kamakura, o templo Budista é famoso por abrigar uma grande estátua de madeira Kannon. A estátua de 9.18 metros é uma das maiores no Japão e é laminada em ouro, tornando-a um local impressionante.

15- Samurai Kembu Theatre (サムライ剣舞シアター)

Local: Quioto

Site para informações: Samurai Kembu (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

No Teatro Samurai Kembu em Quioto você pode assistir a uma performance de kembu, uma arte marcial que combina o jogo de espadas com a dança. Os visitantes podem se vestir com trajes para aprender a rotina com a espada e tirar fotos no final da experiência como um souvenir memorável.

http://www.insidekyoto.com/sword-dancing-kyoto-samurai-kembu-theater Samurai Kembu Theaterさん(@samuraikembu)がシェアした投稿 – 2017 4月 12 2:21午前 PDT

14- Kenroku-en (兼六園)

Local: Ishikawa

Confira aqui uma matéria realizada no local pela equipe do Portal Mie.

Site para informações: Pref. Ishikawa (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Este antigo jardim privado é tão belo que foi nomeado um dos 3 jardins mais bonitos do Japão, juntamente como o Kairaku-en em Ibaraki e o Koraku-en em Okayama.

13- Himeji Castle (姫路城)

Local: Hyogo

Site para informações: City Himeji (em japonês)

Localização, veja aqui

Tanto um Tesouro Nacional quanto um Local de Patrimônio Mundial, o Castelo de Himeji é considerado o mais espetacular do país, devido a sua área bem preservada e pelo fato de nunca ter sido destruído por terremotos, guerra ou incêndio. Ele é um dos únicos 12 castelos no Japão que sobreviveu até hoje em seu estado original.

12- Eikan-do Zenri-ji (永観堂禅林寺)

Local: Quioto

Site para informações: Eikando (em japonês)

Localização para referência, veja aqui

Anteriormente conhecido como Zenjiri, o Eikando é famoso por suas espetaculares folhas de outono. Um pagode, lago e jardim de pedras podem ser encontrados em sua área.

京都 永観堂 禅林寺 錦雲橋 弁天社 Balance222222さん(@balance222222)がシェアした投稿 – 2017 6月 9 7:05午後 PDT

11- Nara Park (奈良公園)

Local: Nara

Site para informações: Nara Park (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Mais famoso por sua superpopulação de veados que andam livremente no meio dos visitantes, o parque de Nara é um belo local na cidade, com vários locais importantes como o Todai-ji, o Kofuku-ji o Kasuga Taisha e o Nara National Museum, todos localizados em sua área.

10 – Okunoin (奥の院)

Local: Wakayama

Site para informações: Okunoin (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Okunoin é o local do mausoléu de Kobo Daishi, que fundou o Budismo Shingon. Como uma das figuras mais reverenciadas da história da religião do Japão, dizem que Kobo Daishi descansa em Okunoin em eterna meditação, tornando esse local um dos mais sagrados no país. Com árvores de cedro gigantes e mais de 200.000 lápides que se alinham ao longo da aproximação de cerca de 2km ao mausoléu de Kobo Daishi, uma visita a esses local pode se uma experiência profunda, principalmente no inverno, criando uma tranquilidade assustadora.

9- Hakone Open- Air Museum (彫刻の森美術館)

Local: Kanagawa

Site para informações: Hakone (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Com áreas internas e externas de exibição, este museu é famoso por sua coleção de pinturas, esculturas e trabalhos de cerâmica de Picasso, alojadas no Salão de Exibição Picaso de dois andares.

小さい頃からよくテレビCMで見てて、いつか行ってみたいなと思ってた場所✨ #箱根彫刻の森美術館 ゆさん(@yuca1215)がシェアした投稿 – 2017 5月 26 12:48午前 PDT

8- Kinkaku-ji (金閣寺)

Local: Quioto

Site para informações: Shokoku (em japonês)

Localização, veja aqui

O Pavilhão de Ouro em Quioto é tão famoso que nem precisa de apresentações. A história do templo Zen Budista remonta ao ano 1397, quando foi primeiramente comprado como uma vila. Após ter sido incendiado por um monge novato, o pavilhão presente foi construído em 1955, coberto em ouro.

7- Shinjuku Gyoen (新宿御苑)

Local: Tóquio

Site para informações: env.go.jp (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Este amplo jardim pertenceu a uma família notável no período Edo antes de se tornar propriedade da Agência da Casa Imperial do Japão.

#新宿御苑 K SHIGEMOTOさん(@k_shigemoto)がシェアした投稿 – 2017 6月 10 2:58午前 PDT

6- Kiyomizu-dera (清水寺)

Local: Quioto

Confira aqui uma matéria realizada no local pela equipe do Portal Mie

Site para informações: Kiyomizudera (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Fundado em 780, o Kiyomizu-dera (literalmente “Templo da Água Pura) é um dos mais famosos templos no país. Sua plataforma de madeira, que sobressai um pouco o saguão principal, está de face a árvores, o que dá ao templo uma característica distinta. No entanto, se você está planejando uma visita futuramente, o saguão principal estará coberto por andaimes até março de 2020 para reformas na parte superior, o que significa que a paisagem será obscurecida.

5- Todai-ji (東大寺)

Local: Quioto

Confira aqui uma matéria realizada no local pela equipe do Portal Mie

Site para informações: Todaiji (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Construído em 752, esse complexo templo Budista está listado como um Local de Patrimônio Mundial da UNESCO. O Daibustusden, ou “Grande Salão de Buda” é a maior construção de madeira do mundo, e lar para uma das maiores estátuas de bronze de Buda.

4- Itsukushima Shrine (厳島神社)

Local: Hiroshima

Confira aqui uma matéria realizada no local pela equipe do Portal Mie

Site para informações: Itsukushima Jinja (em japonês)

Localização, veja aqui

Outro Local de Patrimônio Mundial na lista da UNESCO, este santuário xintoísta é conhecido por seu “portal flutuante” de 16 metros de altura. O complexo belamente projetado está situado às margens de Itsukushima, construída como um pier sobre a água para que ele pareça estar flutuando.

3- Hiroshima Peace Memorial Museum (広島平和記念資料館)

Local: Hiroshima

Confira aqui uma matéria realizada no local pela equipe do Portal Mie

Site para informações: hpmmuseum (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Após passar pela Cúpula da Bomba Atômica e outros locais memoriais importantes no Parque Memorial da Paz de Hiroshima, uma visita ao Museu Memorial da Paz deixa uma última impressão nas pessoas. As exibições chocantes que mostram itens pessoais carbonizados pela explosão da bomba e histórias em primeira mão de sobreviventes são um lembrete que rompe o coração de indivíduos sofrendo o que ocorreu na cidade, e um lembrete marcante da importância da paz.

2- Akiba Fukurou (貓頭鷹親近館)

Local: Tóquio

Site para informações: Akiba 2960 (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui



Apesar da controvérsia rodear o tratamento ético de animais em cafés no Japão, esse café temático de corujas está em segundo lugar na lista dos destinos mais populares para turistas.

1- Fushimi Inari Shrine (伏見稲荷大社)

Local: Quioto

Confira aqui uma matéria realizada no local pela equipe do Portal Mie

Site para informações: Inari (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui

Esta não é a primeira vez que o Fushimi Inari fica em primeiro lugar na lista de destinos populares do TripAdvisor e provavelmente não será a última, com uma bela área que exibe milhares de portais vermelhos que se estendem nas trilhas das montanhas, criando uma experiência mágica e memorável para os visitantes.

