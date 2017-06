Espetáculo das águas em famosa barragem de Toyama atrai grande número de visitantes

Pessoas de todo o Japão estão seguindo em direção à barragem mais alta do Japão para assistir ao espetáculos das águas jorradas por ela.

Todos os anos, uma empresa de energia elétrica libera água do Kurobe Dam, na cidade de Tateyama (Toyama), no período de junho a outubro para grande apreciação dos visitantes. A estrutura de 186 metros de altura foi construída em 1963 para geração de energia e outros propósitos.

Segundo a operadora, na segunda-feira (26), a água estava jorrando da barragem a uma proporção de 15 toneladas por segundo.

Visitantes do Japão e do exterior podiam ser vistos na plataforma de observação e no terraço. Eles tiraram fotos da imensa cascata de água, de um arco-íris e da barragem contra o fundo do Monte Tateyama coberto de neve nos Alpes do Norte.

A exibição segue até o dia 15 de outubro.

Para mais informações: Kurobe Dam (em japonês)

Confira um vídeo:

Fonte e imagem: Yomiuri Vídeo: YouTube/黒部ダム(展望台編)|関西電力