Cidades dos ninjas de Iga e Koka se juntam para atrair mais visitantes estrangeiros

Duas cidades localizadas na área central do Japão, consideradas os locais de nascimento dos ninjas, ou agentes secretos da era feudal, lançaram um conselho para atrair mais turistas, tanto do país quanto do exterior.

Os patrimônios culturais relacionados aos ninjas nas cidades de Koka (Shiga) e Iga (Mie), foram designados como um Patrimônio do Japão no início deste ano.

As duas cidades formaram um conselho para permitir que a região promova o turismo de forma coletiva. A primeira reunião foi realizada na terça-feira (27) no Santuário Aburahi, que dizem ter sido um local de encontro dos ninjas.

Os prefeitos e responsáveis pela associação de turismo das 2 cidades e outros vestiram trajes ninja para a ocasião.

O prefeito de Koka, Hiroki Iwanaga, disse que espera oferecer mensagens que possam ser enviadas do local de nascimento dos ninjas a outras áreas do Japão e do mundo. Os prefeitos de ambas as cidades assinaram um acordo por escrito.

O conselho vai considerar a criação conjunta de cartazes para atrair fãs da história e turistas estrangeiros. Iwanaga disse que como o único lugar onde os ninjas existiram, ele espera ampliar o turismo na região.

Fonte e imagem: NHK