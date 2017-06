Café temático do Homem-Aranha é inaugurado no Japão

Para comemorar o lançamento no Japão do novo filme do Homem-Aranha (Spider-Man: Homecoming /スパイダーマン:ホームカミング) no dia 11 de agosto deste ano, um café temático que ficará aberto por tempo limitado foi inaugurado em Roppongi Hills (Tóquio), oferecendo algumas delícias inspiradas no herói.

O primeiro item do cardápio é o “Spider Curry” (¥1.500). Com foco na imagem vermelha do Homem-Aranha, o carê de frango com base de tomate oferece muito sabor e vem acompanhado de uma porção de arroz com ketchup, que foi montada para parecer o herói usando sua máscara.

Para as bebidas, a primeira é a “Spider Sense Latte” (¥700). Esse latte cremoso tem em seu topo uma teia desenhada.

A outra bebida é a “Spider Squash” de morango (¥650). A mistura do morango doce e o limão azedo reflete o agridoce da vida escolar de Peter Parker.

O café funcionará por tempo limitado, de 29 de maio (segunda-feira) a 15 de junho (quinta-feira). Confira os detalhes:

Spider-Man Cafe (スパイダーマンカフェ)

Local: Hills Café / Space (ヒルズ カフェ/スペース)

Horário: das 11h às 23h

Site para informações: Roppongi Hills (em japonês)

Localização para referência, veja aqui

Fonte e imagens: Roppongi Hills