Aquário no Japão vai inaugurar novo tanque com “pinguins voadores”

Pinguins parecem estar voando no céu enquanto nadam em um tanque suspenso recentemente construído na cobertura do Sunshine Aquarium, em Toshima (Tóquio).

A nova atração, que será inaugurada no Aquário Sunshine no dia 12 de julho, também permitirá aos visitantes apreciarem os edifícios altos ao redor através do tanque.

Atualmente, a área de cobertura está passando por reformas antes de ser reaberta em julho. O tanque mede 2.8m de altura, 12m de largura e 6.8 m de comprimento.

Quarenta pinguins africanos estão sendo treinados em grupos de 20 para nadar no tanque, então eles poderão se adaptar facilmente ao seu novo ambiente.

Segundo um funcionário do local, nenhum outro aquário no Japão oferece uma atração parecida. “Esperamos que a visualização dos pinguins nadando no céu da cidade ajude os visitantes a esquecerem o calor do verão”.

Site: Sunshine Aquarium (em japonês)

Fonte: Yomiuri, Kyodo Imagem: Yomiuri