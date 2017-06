Aichi também terá “Hotel Estranho” operado por robôs

Um terceiro Henn na Hotel (hotel estranho), com equipe formada principalmente por robôs, será inaugurado na província de Aichi em 1 de agosto, informou a operadora H.I.S Group.

O hotel de 2 andares, com área construída de 4.300 metros quadrados, vai funcionar próximo ao Lagunasia, um parque temático localizado na cidade de Gamagori.

O Henn na Hotel terá 100 quartos de hóspedes. Uma noite, por pessoa, custará cerca de 20.000 ienes ($180).

Um robô de 7 metros de comprimento que imita um tiranossauro saudará os hóspedes no saguão. Outros dois robôs vão administrar a área do check-in.

Cada quarto terá um robô que pode responder a vozes humanas e executar ordens como “ligue a TV”.

O hotel terá apenas 7 funcionários humanos para executar tarefas que os robôs ainda não podem fazer, segundo a operadora.

O Hen na Hotel que fica ao lado do parque temático holandês Huis Ten Bosch, na cidade de Sasebo (Nagasaki), foi reconhecido pelo Guinness World Records como o “primeiro hotel do mundo com funcionários robôs“.

Em 15 de março deste ano, outro hotel operado por robôs foi inaugurado perto do Tokyo Disney Resort em Urayasu (Chiba). O grupo planeja operar 100 hotéis do tipo em todo o mundo, incluindo franqueados, em 2 ou 3 anos.

Hen na Hotel (変なホテル)

Para mais informações: Laguna Ten Bosch (em japonês)

Localização, veja aqui

Fonte e imagem: Asahi