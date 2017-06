Aeroporto Internacional de Kansai ganha área de jogos gratuitos da Nintendo

O Japão ocupa uma posição única no mundo das viagens tanto que sua cultura pop tradicional e moderna aparece em peso para os turistas estrangeiros. Então, enquanto alguns vêm ao Japão porque o país é a terra das cerimônias do chá, castelos de samurais e quimonos, outros entram a bordo do avião em direção à terra do sol nascente porque ela é o local de nascimento da fabricante de jogos eletrônicos Nintendo.

As operadoras do Aeroporto Internacional de Kansai, localizado em Osaka, têm plena consciência de que muitas dos estrangeiros que vêm ao Japão, principalmente os jovens viajantes, foram atraídos por um amor aos jogos da Nintendo e, para iniciar suas estadas no país de uma forma divertida, o aeroporto vai inaugurar uma área de entretenimento chamada Nintendo Check In.

Localizada no 1º andar do Terminal 1, as pessoas que visitarem a Nintendo Check In serão recebidas por uma estátua sorridente do Mario, girando seu boné da próxima Odisseia Super Mario. Várias estações de demonstração serão instaladas com equipamentos Nintendo Switch e 3DS, assim como dispositivos inteligentes, os quais os viajantes poderão testar vários jogos da Nintendo gratuitamente.

Enquanto pareça que a Nintendo Check In seja uma adição permanente ao aeroporto, para celebrar sua inauguração, decorações especiais da Nintendo estarão em vários locais do complexo por um tempo limitado. A Nintendo promete que as imagens do Mario e seus companheiros saúdem os viajantes assim que eles deixarem o avião, sorrindo para eles nas passarelas que os levam até a seção de uso geral do aeroporto.

A Nintendo Check In vai ser inaugurada em 23 de junho (sexta-feira) e funcionará diariamente das 10h30 às 17h30. Para celebrar sua adição ao Aeroporto Internacional de Kansai, o próprio Mario (ou seu equivalente fantasiado) estará cumprimentando o público e disponível para fotos entre os dias 23 e 25 de junho nos horários das 10h, 12h, 13h30 e 15h.

Para mais informações sobre a Nintendo Check In no Aeroporto Internacional de Kansai: Topics Nintendo (em japonês)

Fonte e imagens: Nintendo