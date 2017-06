1º lugar na lista dos melhores pontos turísticos de Tóquio: JAL Sky Museum

As áreas de exibição e galpão do Sky Museum da Japan Airlines (JAL) se tornaram os pontos turísticos mais populares de Tóquio, de acordo com o Departamento de Transporte do governo metropolitano.

A Tokyo Tower de 333 metros no distrito de Minato ficou em 2º lugar, seguida pelo Shinjuku Gyoen National Garden, de acordo com a lista dos 100 de Tóquio, a qual o governo compila com o TripAdvisor Inc.

De acordo com a JAL, seu Sky Museum localizado no aeroporto de Haneda em Ota oferece tours guiados gratuitos de um galpão e áreas de exibição, além de palestras sobre mecanismos de aeronaves e detalhes do aeroporto. O local atrai cerca de 120.000 pessoas por ano, mas as visitas são somente mediante reserva.

A JAL conduz 4 tours por dia, mas disse que encorajado pelo resultado da pesquisa, vai disponibilizar mais um outro com início em 22 de julho.

Os 10 melhores pontos turísticos na lista incluem o Tokyo Racecourse em Fuchu, o Tokyo National Museum em Taito e o Chidorigafuchi Moat em Chiyoda.

A fábrica de manutenção da All Nippon Airways (ANA) ficou em 11º lugar e a Tokyo Skytree de 634 metros de altura, a torre mais alta do mundo, ficou na 86ª colocação.

Para mais informações: JAL Sky Museum (em japonês)

Fonte: Jiji/ Japan Times Imagem: JAL