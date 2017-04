Vai viajar no feriado? Confira os tipos de acomodação no Japão!

O Japão tem uma ampla variedade de acomodações, tanto em estilo japonês como ocidental. Tipos de acomodações variam amplamente em termos de estilo e preço, incluindo algumas formas não convencionais, como hotéis-cápsula e acomodações em templos.

Há vários sites de reservas de acomodações, como o Booking, Rakuten e Jalan onde há várias opções. Confira uma matéria no Portal Mie sobre como reservar hotéis (veja aqui) e como comprar passagens aéreas de baixo custo (veja aqui) pela internet se você estiver planejando uma viagem no feriado de Golden Week!

Abaixo, uma lista com alguns tipos de acomodações (de acordo com o site Japan Guide):

Hotéis

Hotéis estilo ocidental

De ¥8.000 a ¥50.000 por quarto

Em todas as cidades do Japão há vários hotéis no estilo ocidental, com redes famosas bem representadas em todas as grandes cidades.

Na maioria desses hotéis os funcionários falam inglês e grande parte deles disponibiliza as mesmas amenidades encontradas em qualquer hotel ocidental de qualquer país, incluindo aquecedor, TV, aparelho de ar-condicionado e piscinas, com a possibilidade de serviços adicionais de intérpretes e centros de compra e de saúde.

Hotéis Business

De ¥5.000 a ¥10.000 por pessoa

Uma adição bastante recente à rede de acomodações no Japão, a qual os turistas que querem gastar pouco vão apreciar, são os Business Hotels. Encontrados em todas as cidades de grande e médio porte no país, esses tipos de hotéis são encontrados mais facilmente próximo a estações de trem, visando principalmente aqueles que viajam a negócios, e oferecem acomodações econômicas aos hóspedes. Embora os quartos sejam relativamente pequenos, eles geralmente são bem limpos e mantidos, com um banheiro anexo.

Amenidades básicas (shampoo, escova e pasta de dentes, toalhas, etc) geralmente são fornecidas. Na maioria dos quartos (que podem ser de solteiro, duplo solteiro ou quarto de casal) há televisão, ar-condicionado, secador de cabelo e uma pequena geladeira, além de uma chaleira elétrica com sachês de chá verde de cortesia.

O acesso à Internet (que geralmente é gratuito) está quase sempre disponível nos quartos via LAN ou wireless, enquanto alguns hotéis também oferecem alguns computadores no saguão. A opção de TV paga também é disponibilizada. O hóspede pode comprar uma cartão pré-pago em um máquina disposta ao longo do corredor dos quartos e então inseri-lo no leitor de cartão no quarto para ganhar acesso aos canais.

Na maioria dos hotéis business há uma sala comum localizada a cada 2 ou 3 andares onde há máquinas de venda automática e máquinas de lavar ou de secar roupas operada por moedas.

Alguns hotéis business adotam um sistema de “self check-in” através de máquinas dispostas nos saguões. Ao dar entrada no hotel, o hóspede faz o pagamento do quarto e recebe sua chave na forma de um cartão. Ao sair do hotel (check-out), o hóspede insere a chave-cartão na máquina, que consequentemente informa ao hóspede se há alguma tarifa adicional.

Ryokan

De ¥6.000 a ¥30.000 por pessoa

Os ryokan são uma forma tradicional de acomodação no Japão, que são usados há tempos. Ao combinar os confortos de um hotel com aqueles de uma casa de família, os ryokan são locais onde você pode desfrutar da cultura e estilo peculiar que se desenvolveu no Japão e também suas tradições únicas de serviço, tornando-os populares tanto entre os japoneses como os estrangeiros.

Há vários tipos de ryokan, variando grandemente em termos de tamanho, custo e estilo. Alguns ryokan são pequenos estabelecimentos administrados por famílias com somente alguns quartos, enquanto outros são grandes, como as instalações de um hotel, com centenas de quartos.

Geralmente, a estada em um ryokan inclui um jantar elaborado, seguido por café da manhã no dia seguinte. As refeições são tipicamente a culinária kaiseki (alta gastronomia japonesa) que destaca especialidades locais e sazonais.

Devido a sua ênfase no estilo tradicional e atmosfera, um ryokan pode parecer rígido e intimidador para os visitantes de primeira viagem que não estão acostumados aos procedimentos e etiqueta. Na realidade, eles são uma experiência especial e relaxante que todos deveriam ter a oportunidade de conhecer.

Minshuku

De ¥4.000 a ¥10.000 por pessoa

Minshuku são instalações similares aos ryokan operadas por famílias que oferecem um local para dormir e servem um café da manhã/pequeno almoço. Essa acomodação disponibiliza aos visitantes uma boa oportunidade para conhecer famílias locais e experimentar o estilo de vida tradicional japonês.

Tipicamente, os minshuku estão localizados em partes turísticas como áreas de águas termais, resorts de esqui e nas montanhas. Um local popular para os turistas conhecerem um minshuku é nas imediações de Shirakawa-go e Gokayama, onde podem passar a noite em históricas fazendas tradicionais.

Alguns minshuku podem servir apenas o café da manhã ou nenhuma refeição. Eles tendem a ser pequenos, com apenas poucos quartos para os hóspedes. Amenidades nos quartos tendem a ser bem básicas e podem incluir uma televisão pequena, mesa, aquecedor, um conjunto de chá e toalhas. Alguns minshuku mais antigos não têm trancas nas portas dos quartos.

Similares aos ryokan, os minshuku oferecem quartos com chão de tatami e futon para dormir. Durante o dia, o futon fica guardado dentro de um closet no quarto e o hóspede deve retirá-lo para usar. Os hóspedes de um minshuku têm a oportunidade de tomar um banho no estilo japonês à noite, mas note que geralmente o banheiro e instalações de banho são compartilhados com outros hóspedes. O jantar e o café da manhã, quando incluídos, são normalmente servidos em uma sala de jantar comum.

Apartamentos e casas para férias

De ¥10.000 a ¥50.000 por apartamento/casa

Casas ou apartamentos para férias, são acomodações mobiliadas que podem ser alugadas por turistas em uma base temporária, às vezes somente por uma noite. Esse tipo de acomodação é uma alternativa atrativa aos hotéis, principalmente para grupos com um grande número de pessoas, famílias ou aqueles que buscam uma experiência de vida cotidiana e local.

Além de amenidades encontradas em hotéis, como camas, chuveiros e banheiros, as casas para férias também incluem tipicamente uma cozinha, uma máquina de lavar e uma sala de estar. Muitas estão abastecidas com utensílios domésticos e até bicicletas. No entanto, ao contrário de um hotel, você terá que cuidar de tarefas como abastecer os suprimentos e tirar o lixo.

Enquanto alguns desses tipos de acomodação são de propriedade privada e operadas individualmente, outras são administradas por empresas que podem ter várias localizações em uma cidade. A maioria delas atende exclusivamente hóspedes estrangeiros e geralmente oferecem contato em inglês para fazer o check-in, além de mostrar a vizinhança e oferecer informações sobre locais turísticos.

Pensões

De ¥5.000 a ¥12.000 por pessoa

Pensões são acomodações em estilo ocidental administradas por famílias, geralmente caracterizando uma imagem elegante com um toque pessoal. As pensões são tipicamente encontradas tanto em resorts turísticos e de esqui nas montanhas como ao lado do mar e em pequenas cidades e vilas localizadas na zona rural.

As refeições oferecidas em estilo ocidental são preparadas com ingrediente locais sazonais. Os quartos são simples, equipados com televisão e um aquecedor. Água quente e alguns sachês de chá também são oferecidos.

A maioria das pensões têm toilets compartilhados. As toalhas são fornecidas nos quartos as quais os hóspedes devem levar ao usar as áreas de banho. Algumas amenidades básicas como escova e pasta de dente e sabonete também são disponibilizadas.

O acesso à internet wireless pode estar disponível gratuitamente, enquanto a maioria das pensões fornecem ao menos um computador com acesso à internet na área comum, onde revistas, jornais e mangás são fornecidos para os hóspedes lerem.

Hostels e Dormitórios

De ¥1.500 a ¥4.000 por pessoa

Hostels (albergues) são acomodações com o essencial para um hóspede que quer gastar o mínimo. Os hostels são geralmente bons locais para interagir com outros viajantes, já que o tempo provavelmente será gasto em áreas em comum.

A disposição dos quartos difere de local para local, mas o mais comum são beliches. Alguns hostels também oferecem quartos em estilo japonês com futons dispostos no chão de tatami. Os quartos são geralmente compartilhados por 4 a 8 pessoas e são separados por gênero. Alguns até oferecem quartos privados, mas o custo poderá ser um pouco mais caro. Os hóspedes devem arrumar suas próprias camas.

Banheiros e áreas de banho são geralmente compartilhadas, embora alguns quartos possam tê-los em suítes a uma tarifa premium. Amenidades são limitadas e o hóspede deve trazer seu próprio sabonete e shampoo. Alguns não disponibilizam toalhas gratuitamente, só alugadas por um pequeno valor, portanto é melhor ter sempre uma consigo. Alguns hostels mantêm uma lavanderia com máquinas de lavar e secar operadas por moedas.

As refeições, principalmente o café da manhã, estão incluídas em alguns hostels ou disponíveis por uma taxa adicional. Alguns hostels permitem ao hóspede preparar sua própria comida em uma cozinha compartilhada que está equipada com utensílios. Máquinas de venda automática com uma variedade de bebidas e aperitivos podem ser encontradas em muitos hostels, assim como Wi-Fi gratuito e armários com chave. Quase todos os hostels destacam uma sala comum para que os hóspedes se socializem e geralmente estão equipadas com uma TV e um computador par uso de todos.

Note que muitos hostels, principalmente aqueles situados fora das grandes cidades, mantêm toques de recolher restritos. Também não é incomum que esses locais tenham um período de “fechamento”, tipicamente das 10h às 16h, quando todos os hóspedes devem sair do recinto.

Acomodações peculiares

Hotéis-cápsula

De ¥3.000 a ¥4.000 por pessoa

Os hotéis-cápsula são um dos tipos mais peculiares de acomodação mais conhecidas no Japão e são encontrados nas imediações das principais estações ferroviárias e grandes cidades, com foco em indivíduos que buscam de uma acomodação barata, para uma única noite. Esse tipo de hotel oferece aos hóspedes camas confinadas e amenidades básicas por uma valor menor em comparação aos hotéis-business. Recentemente, alguns hotéis-cápsula premium e temáticos vêm sendo inaugurados em Tóquio, Quioto e Osaka com preços da pernoite um pouco mais caros.

Enquanto os hotéis-cápsula atendem tradicionalmente os homens, nos dias de hoje muitos locais aceitam hóspedes do sexo feminino e oferecem andares separados por gênero ou até prédios separados.

Uma cápsula padrão é uma unidade de fibra de vidro ao redor de um futon de solteiro, com 1.2 m de largura, 2m de comprimento e 1 m de altura. Geralmente são sobrepostas 2 unidades e alinhadas lado a lado ao longo de um corredor. Folhas, cobertores e travesseiros são fornecidos, e cada cápsula está equipada com lâmpada, alarme, TV e uma unidade de rádio embutida. Uma cortina ou porta pode ser fechada em frente à entrada para privacidade. Além disso, a maioria desses hotéis fornecem tomadas e wi-fi dentro das cápsulas.

Todas as outras instalações no hotel-cápsula, como banheiros e chuveiros, são compartilhadas entre os hóspedes. Muitos hotéis-cápsula também contam uma área comum onde o hóspede pode relaxar em um banho de imersão antes de dormir. Além disso, há restaurantes, máquinas de venda automática, lavanderias, quiosques de internet, salas de entretenimento e outros.

Acomodações em templos

De ¥3.000 a ¥10.000 por pessoa

Acomodações em templos, ou shukubo, são templos Budistas que oferecem aos peregrinos visitantes e turistas uma noite em suas premissas. Aberto a praticantes e não praticantes, um shukubo oferece aos viajantes uma excelente chance de vivenciar o dia a dia simples e austero de monges Budistas, enquanto aproveitam o tempo em belos templos históricos. Além disso, geralmente os visitantes são convidados a assistir ou participar de atividades como orações matinais ou meditação.

Somente um pequeno número de templos oferece acomodações shukubo, as quais são mais comuns em locais próximos a destinos de peregrinação como Nagano, Quioto, Monte Mitake e Dewaz Sanzan. Mas o destino mais popular para vivenciar uma estada em um templo é em um dos mais de 50 shukubo no Monte Koya, onde os monges estão acostumados com hóspedes estrangeiros e as reservas podem ser feitas de forma relativamente fácil em inglês.

Esse tipo de acomodação oferece tipicamente a seus hóspedes quartos tradicionais japoneses com chãos de tatami e portas de correr (fusuma). Entretanto, os toilets e pias são compartilhados entre os hóspedes e às vezes até com os monges.

A roupa de cama é fornecida na forma de futon, que deve ser estendido no tatami durante a noite. Aquecedores a gás e kotatsu (mesa baixa com pequeno aquecedor embutido) são fornecidos nos dias de inverno. Alguns templos também fornecem amenidades que estão em linha com um típico quarto de hotel, mas não espere encontrar em um templo um aparelho de televisão e (raramente) internet Wi-Fi.

Um dos destaques de ficar em um templo são as refeições vegetarianas (shojin ryori), que são desenvolvidas com base nos princípios morais Budistas que proíbem tirar as vidas de outras criaturas.

Manga Cafe

De ¥1.500 a ¥3.000 por pessoa

Os manga cafe (manga kissa, abreviação para manga kissaten) são estabelecimentos onde os visitantes têm à disposição uma extensa livraria de mangá (quadrinhos japoneses). Esse locais também oferecem computadores com acesso à internet, tornando-os sinônimo de internet cafés. Além disso, os manga kissa se tornaram uma opção de acomodação de baixo custo, visto que muitos deles ficam abertos 24 horas e oferecem amenidades como chuveiros e bebidas gratuitas pelo valor de aproximadamente ¥1.500 por noite. Alguns manga kissa oferecem seções só para mulheres.

Eles podem ser encontrados em todo o Japão, com grande parte deles localizada em ruas laterais próximas a estações. Grandes cidades como Tóquio e Osaka contam com um grande número de tais estabelecimentos. No entanto, se a pessoa tem dificuldades em ler japonês pode ter dificuldade para identificar um manga kissa, visto que a maioria deles não têm letreiros em inglês e geralmente não estão localizados no nível da rua, mas sim em pisos mais altos em prédios de vários andares.

Os manga cafés cobram por hora. Os planos regulares iniciam a partir de 30 minutos e custam cerca de ¥100 a 300. Horas adicionais são cobradas a uma tarifa de cerca de 10 a 15 minutos por ¥100. Planos mais longos estão comumente disponíveis, tipicamente 3 horas por ¥700 a ¥1.000, ou 5 a 8 horas por ¥1.500 a ¥2.500. Note que os preços podem ser mais caros aos finais de semana.

Há 2 tipos de poltronas em um manga kissa: aberta e cabine privada. As abertas tratam-se de típicas poltronas de escritório e mesas de computador. Cabines privadas são cubículos estreitos divididos com espaço suficiente para uma mesa e tanto uma uma poltrona de escritório, uma poltrona reclinável ou futon. Alguns manga kissa oferecem cabines privadas que podem acomodar 2 pessoas ou até quartos famílias maiores, entretanto, os preços são comparativamente mais caros.

Outras conveniências tipicamente disponíveis em um manga kissa, além de uma extensa coleção de mangá, incluem Wi-Fi gratuito, bebidas não alcoólicas à vontade, chuveiros pagos, televisão, filmes, consoles de games, impressoras, CDs, DVD’s e máquinas de venda automática. Note que alguns desses necessitam de uma taxa extra. Comumente, os manga kissa oferecem cobertores, chinelos, web câmeras e carregadores de smartphone gratuitamente. Aperitivos e comida podem estar disponíveis para venda no balcão de recepção.

Love Hotels

De ¥ 6.000 a ¥12.000 por quarto e pernoite

Os love hotels (também conhecidos como hotéis boutique ou hotéis fashion) são hotéis que oferecem quartos de casal para curtos períodos de tempo. Tipicamente é possível alugar um quarto por um mínimo de 1 a 3 horas durante o dia, chamado de “descanso” , ou pela noite toda, chamado de “estada”, que geralmente tem início às 22h. Como o nome sugere, o principal propósito dos love hotels é oferecer aos casais um quarto parar passarem um momento juntos sem serem incomodados.

Os quartos são equipados com uma ampla cama de casal, televisão com programas adultos, um banheiro agradável, etc. Alguns love hotels são temáticos e podem vir propriamente equipados, ou com itens como fantasias disponíveis para alugar ou comprar.

Os love hotels são facilmente reconhecíveis devido ao seu exterior um tanto diferente. Em grandes cidades, há bairros de love hotels, onde vários estabelecimentos podem ser encontrados juntos. Em cidades menores eles são geralmente encontrados próximos a grandes rodovias nas periferias da cidade.

A recepção de um love hotel é bem anônima. Geralmente, os hóspedes escolhem um quarto em uma tela ao pressionar um botão e então pagam em uma pequena janela onde há uma recepcionista atrás que não pode ser vista.

Fonte e imagens: Japan Guide, JNTO