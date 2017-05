Tulipas estão no auge da floração em parque de Tochigi

Cerca de 250.000 tulipas estão em plena floração em um jardim botânico na província de Tochigi.

Duzentas variedades da flor são cultivadas em um campo de 2 hectares no Nasu Flower World. As tulipas começaram a florescer no final de abril.

Anualmente, o parque atrai milhares de turistas durante a temporada de feriado de primavera até o início de maio. Neste ano, o número de visitantes, que andaram entre os campos e tiraram fotos, foi particularmente alto graças às boas condições climáticas.

Uma visitante de Tóquio disse que ficou surpresa com a ampla variedade de tulipas e se encantou com a visão das flores e o cenário ao fundo das montanhas de Nasu.

De acordo com informações da operadora do parque, as tulipas vão continuar em plena floração pelas próximas 2 semanas.

Informações:

Nasu Flower World (那須フラワーワールド)

Horário: das 9h às 17h

Valor de entrada: de ¥500 a ¥800 (dependendo da estação)

Estacionamento gratuito

Site para informações: Flower World (em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Fonte: NHK, Flower World Imagem: Flower World