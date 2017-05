Terraços de restaurantes ao longo de rio são abertos para marcar o início do verão em Quioto

Terraços de restaurantes e pousadas para que os clientes desfrutem da paisagem e do ar noturno foram abertos ao longo do Rio Kamo (Kamogawa), no dia 1 de maio, marcando a chegada antecipada do verão da cidade de Quioto (província homônima).

O Kamogawa Noryo Yuka é um ritual tradicional em que os clientes podem desfrutar de um jantar e entretenimento em meio às brisas frescas da noite em plataformas de madeira temporárias com face para o rio.

Na área central de Quioto, terraços de cerca de 90 restaurantes e pousadas, a maioria especializada na culinária da cidade, se estendem por cerca de 2km ao longo do famoso rio, da ponte Nijo (Nijo-ohashi) à Gojo (Gojo-ohashi).

Os visitantes aguçam o apetite enquanto apreciam o rio, assim como as montanhas a distância.

O Kamogawa Noryu Yuka vai durar até o dia 30 de setembro.

Fonte: Asahi Imagem: Flickr/w00kie