Passeios em “ônibus-restaurante” estão fazendo sucesso no Japão

Passeios em “ônibus-restaurante” que permitem aos participantes desfrutarem da culinária e visitarem fazendas que produzem os alimentos usados nas refeições, assim como locais turísticos, estão fazendo sucesso no Japão cerca de 1 ano após terem sido lançados na cidade de Niigata (província homônima) em abril de 2016.

Para este ano, a cidade de Niigata, lançou um tour em que os participantes podem fazer colheitas nas fazendas.

Atualmente, dois ônibus-restaurante estão em serviço. A Willer Group, uma operadora de ônibus expresso com sede em Osaka, produziu os veículos ao renovar ônibus antigos.

No andar inferior dos ônibus de dois andares fica a cozinha, enquanto o piso superior, com um teto retrátil, tem 25 assentos com mesas. Os passageiros podem desfrutar de refeições completas enquanto apreciam a paisagem.

Ônibus-restaurante também estão em circulação nas províncias de Kumamoto e Okinawa.

Para mais informações (valores, locais dos trajetos, reservas, outros) para passeios na área de Niigata: Willer Travel (em japonês e inglês)

Assista ao vídeo:

Fonte: Jiji Vídeo e imagem: Willer Travel