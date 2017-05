 Ônibus de turismo que opera como um barco oferece passeios noturnos em Yokohama

A impressão que se tem à primeira vista é que o motorista do ônibus de turismo fez uma curva totalmente errada, em direção à Baía de Tóquio.

No entanto, o veículo não somente flutua, mas também pode ser controlado, e está agora sendo usado para levar turistas em passeios anfíbios para contemplar vistas noturnas no Porto Yokohama, na província de Kanagawa.

O serviço no Sky Duck, um veículo de passageiros que pode operar como um barco, teve início em 29 de abril, sendo a primeira operação noturna do tipo no Japão.

Passageiros embarcam no Sky Duck no Nippon Maru Memorial Park, localizado no distrito de Nishi.

Após um passeio em terra, o Sky Duck segue em direção à Baía e faz um cruzeiro, oferecendo aos passageiros um cenário iluminado, incluindo o Cosmo Clock 21, uma roda-gigante e a Yokohama Landmark Tower.

O passeio dura em torno de 30 a 40 minutos.

“As pessoas podem apreciar a vista noturna pitoresca de Yokohama tanto da terra como do mar”, disse Tetsufumi Tomita, diretor executivo do departamento de design do turismo urbano da operadora do Sky Duck, a Hinomaru Jidousya Kougyou Co.

As operações do Sky Duck tiveram início em outubro de 2016, mas somente durante o dia.

Desde março deste ano, motoristas vêm sendo treinados para controlar os veículos durante a noite, e a empresa de turismo considerou que pode garantir a segurança em operações noturnas.

O passeio está disponível de sexta-feira a domingo, assim como feriados nacionais, com início às 18h30. O valor do passeio para adultos é de ¥3.500 e para crianças, de 4 a 12 anos, ¥1.700.

Fonte e imagem: Asahi