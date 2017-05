Novo grande hotel poderá transformar área em Osaka

Perto de uma área conhecida por oferecer acomodações baratas, a operadora de hotéis de luxo Hoshino Resorts Inc está planejando abrir um grande complexo que poderá mudar a cara da área.

Yoshiharu Hoshino, CEO do Hoshino Resorts, explicou o plano em uma conferência de imprensa realizada no dia 24 de abril. O novo hotel será construído em frente à estação Shin-Imamiya da Osaka Loop Line da JR.

A área sul da estação, conhecida como distrito de Airin, abriga muitas acomodações baratas que são utilizadas por trabalhadores.

O local de construção do novo hotel, que mede 14.000 metros quadrados, foi adquirido do governo da cidade de Osaka pelo valor de ¥1,8 bilhão ($15,97 milhões).

Sob o plano, o hotel de 20 andares abrigará um spa, um café e 608 quartos que terão pelo menos 30 metros quadrados cada um.

A nova acomodação tem inauguração planejada para a primavera de 2022.

A área ao redor da estação de Shin-Imamiya é facilmente acessível de outras linhas da JR, assim como de linhas ferroviárias privadas. Um trem expresso conectando diretamente a região com o Aeroporto Internacional de Kansai também está disponível.

A Torre Tsutenkaku, um famoso ponto turístico, está a poucos minutos a pé do planejado hotel. Ele também é facilmente acessível do arranha-céu Abeno Harukas e do famoso distrito de Dotonbori.

Fonte e imagem: Asahi