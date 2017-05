Locais de Patrimônio Mundial em Tochigi recebem iluminação especial de primavera

Construções e artefatos históricos em Nikko (Tochigi) estão assumindo um novo brilho nesta temporada de primavera.

Um evento de iluminação noturna no Santuário Tosho-gu e no Templo Rinno-ji, que são designados como Patrimônios Mundiais da UNESCO, começou no sábado (29), para coincidir com o início do feriado prolongado de Golden Week.

Normalmente, esses locais são fechados à noite em dias normais, mas abertos durante o período de feriado.

No Santuário Toshogu, o portão Yomei-mon extremamente decorado e uma escultura de 3 macacos bem conhecida são iluminados quando a noite chega. Ambos foram colocados de volta em exibição pública após passar por uma restauração em grande escala.

A atmosfera misteriosa durante a noite está encantando os visitantes. O evento de iluminação nos locais será realizado até o dia 5 de maio (sexta-feira).

Vai visitar? Aqui está o mapa de acesso (clique para abrir).

Fonte e imagem: NHK