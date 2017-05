Festival das Rosas 2017 no Parque Suma Rikyu

O Suma Rikyu é um parque com um jardim botânico localizado na cidade de Kobe (Hyogo). O local foi criado em 1967 no modelo geral do parque do Palácio de Versalhes.

Confira um vídeo do parque:

No local há cerca de 230 tipos de árvores, jardins substanciais de íris (40 variedades), rosas (160 variedades) e camélias, assim como um jardim botânico com uma estufa, coleções de hortênsias, peônias e cerejeiras (20 variedades), um jardim japonês e sala para cerimônia do chá.

Informações:

Spring Rose Festival 2017 (春のローズフェスティバル2017)

Local: Suma Rikyu Park (須磨離宮公園)

Data: 13 de maio (sábado) a 28 de maio (domingo)

Horário: das 9h às 17h

Entrada: ¥ 400 adultos / ¥200 crianças

Estacionamento pago no local (capacidade 272 carros)

Site: Suma Rikyu Park (em japonês)

Localização no Google Maps, veja aqui



Fonte: Suma Rikyu Park Vídeo/Imagens: YouTube/ Dokka!おでかけ探検隊