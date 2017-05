Conheça alguns parques temáticos gastronômicos no Japão

Ao pensar em parques temáticos, geralmente o que vem à mente das pessoas são personagens de fantasia e atrações como montanhas-russas. No entanto, no Japão, há outro tipo de parque temático.

Os parques temáticos de comida (フードテーマパーク Fudo Tema Paku) ou museus de comida, como são chamados às vezes, são locais exóticos que oferecem a experiência de gastronomia. É possível experimentar o ingrediente tema, aprender um pouco sobre a história da culinária e, algumas vezes, até ver como a comida é preparada.

Um parque temático de comida, também chamado de museu da comida é, geralmente, um local único com várias lojas vendendo o mesmo tipo de comida, ou com tema comida.

Ao contrário de uma parques temáticos convencionais, os de comida estão localizados em ambientes fechados. Os mais comuns são os de lámen, apesar de haver outros como os de doces, carne, takoyaki e okonomiyaki.

Confira alguns parques temáticos de comida no Japão (com base no site Walkerplus):

Hokkaido

Sapporo Lamen Republic (札幌ら~めん共和国)

Local: Sapporo

Para mais detalhes (horário, valores, outros) Sapporo Esta (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Sapporo Raumen Yokocho (元祖さっぽろラーメン横丁)

Local: Sapporo

Para mais detalhes (horário, valores, outros) Ganso Yokocho (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Sapporo Hug I-to (道産食彩HUGイート)

Diversos

Local: Sapporo

Para mais detalhes (horário, valores, outros) Sapporo Hug (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Tóquio

Tokyo Okashi Land (東京おかしランド)

Doces

Local: Odaiba

Para mais detalhes (horário, valores, outros): Tokyo Eki (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Odaiba Takoyaki Museum (お台場たこ焼きミュージアム)

Local: Odaiba

Para mais detalhes (horário, valores, outros): Odaiba Decks (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Jiyugaoka Sweets Forest (自由が丘スイーツフォレスト)

Confeitaria

Local: Meguro

Para mais detalhes (horário, valores, outros): Sweets Forest (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Namco Namjatown (ナンジャタウン)

Gyoza, sobremesas e atrações

Local: Toshima

Para mais detalhes (horário, valores, outros): Namco (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Tokyo Meat Rea (東京ミートレア)

Carnes

Local: Hachioji

Para mais detalhes (horário, valores, outros): Tokyo Meat Rea (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Lamen Square (ラーメンスクエア)

Local: Tachikawa

Para mais detalhes (horário, valores, outros): Lamen Square (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Shizuoka

Shimizu Sushi Yokocho (清水すし横丁)

Local: Shizuoka

Para mais detalhes (horário, valores, outros): Dream Plaza (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Aichi



Okashi no Shiro (お菓子の城)

Confeitaria

Local: Inuyama

Para mais detalhes (horário, valores, outros): Okashino (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Quioto



Kyoto Ramen Koji (京都拉麺小路)

Local: Quioto

Para mais detalhes (horário, valores, outros): Kyoto Ramen (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Osaka



Osaka Takoyaki Museum (大阪たこ焼きミュージアム)

Local: Osaka (No USJ)

Para mais detalhes (horário, valores, outros): UCW (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Naniwa Kuishinbo Yokocho (なにわ食いしんぼ横丁)

Takoyaki, okonomiyaki, outros

Local: Naniwa

Para mais detalhes (horário, valores, outros): Kaiyukan (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Dotonbori Konamon Museum (道頓堀コナモンミュージアム)

Takoyaki

Local: Osaka

Para mais detalhes (horário, valores, outros): Shirohato (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Hiroshima

Okonomi Mura (お好み村)

Okonomiyaki

Local: Hiroshima

Para mais detalhes (horário, valores, outros): Okonomimura (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Com base no site Walkerplus