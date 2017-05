As paisagens mais lindas do Japão – especial Chubu

No Japão há inúmeros destinos magníficos para conhecer e se você curte viajar confira a seguir alguns locais de paisagem cênica no Japão, especificamente na *região Chubu, que engloba as províncias de Aichi, Fukui, Gifu, Ishikawa, Nagano, Niigata, Shizuoka, Toyama e Yamanashi). *Nota: nem todas as províncias citadas estão incluídas na lista abaixo.

Kurobe Gorge (黒部峡谷)

Vale de Kurobe

Local: Toyama

O Vale de Kurobe está localizado na parte leste de Toyama e se estende entre as Cordilheiras de Montanhas de Tateyama e Ushiro-Tateyama. O vale é o mais profundo em formato de V em todo o Japão. Em uma viagem de trem (na Kurobe Kyokoku Line) você pode ver a beleza do vale entre as estações de Unazaki e Keyaki-daira. A viagem dura 1 hora e 20 minutos e o trem percorre uma distância de 20.1km, incluindo travessias por 41 túneis e mais de 22 pontes (mais informações, veja aqui).

Murodo-daira (室堂平)

Local: Toyama

Localizada a 2.450 metros acima do nível do mar, a Murodo-daira é uma planície de lava que fluiu da antiga cratera Tateyama. Essa planície, que faz face a montanhas de 3.000m como as Três Montanhas de Tateyama, o Monte Tsuridake e a Cadeia de Montanhas Dainichi, serve como base da Rota Alpina de Tateyama Kurobe.

Mikata Five Lakes (三方五湖)

Cinco Lagos de Mikata

Local: Fukui

O Mikata Five Lakes é um nome coletivo para os 5 lagos no Distrito de Mikata e no Distrito de Mikata-Kaminaka (Mikata, Suigetsu, Suga, Kugushi e Hiruga). Os lagos estão localizados no Wakasa Wan Quasi-National Park e foram coletivamente registrados como um pântano sob a Convenção de Ramsar em 2005.

Tenryu-kyo (天竜峡)

Local: Nagano

Colunas de penhascos íngremes ao longo do Rio Tenryu formam o Vale Tenryu. Os penhascos íngremes e rudimentares são cobertos por árvores como pinheiro vermelhos japoneses e ácer japonês, com folhas verdes na primavera e folhas vermelhas e amarelas no outono. A paisagem de neve no inverno também é esplêndida. A superfície do rio brilha em uma cor verde esmeralda em dias claros. Um passeio de barco ao longo do rio é uma maneira popular de apreciar o Vale Tenryu-kyo.

Takeshima (竹島)

Local: Aichi

Confira uma matéria sobre Takeshima realizada pela equipe do Portal Mie clicando aqui.

Takeshima é uma pequena ilha coberta por uma floresta com árvores de folhas largas que são peculiares em zonas temperadas. A ilha foi designada como um monumento natural em 1930 e é conectada à costa oposta na ilha principal por uma ponte de 387 metros de extensão. No inverno, pássaros guincho-comum e outras aves migratórias vindas da Sibéria aparecem na ilha, encantando os visitantes.

Koganezaki (黄金崎)

Local: Shizuoka

A área de Nishi-Izu é famosa pela bela paisagem do por do sol. Dentre os vários locais, um dos cenários mais bonitos pode ser apreciado em Koganezaki. É um cabo face ao oceano e o penhasco foi formado por uma erupção transusbstancial de um vulcão submarino. Embora sua aparência seja de cor castanha e amarelada durante o dia, ela se torna avermelhada durante o por do sol e depois dourada. Essa vista única é uma das origens do nome Koganezaki, que significa “Cabo Dourado”.

Dogashima (堂ヶ島)

Local: Shizuoka

O tômbolo é um fenômeno em que uma faixa de terra aparece entre uma ilha e a ilha principal na maré baixa. A Costa de Dogashima é um ponto turístico onde os visitantes podem ver esse raro fenômeno. Na maré baixa, um trecho em direção às Ilhas Sanshiro, formadas pelas ilhas Denbei, Nakano, Okinose e Taka a 200m ao largo da costa, vai surgir e as pessoas podem andar sobre ele.

Shosen-kyo (昇仙峡)

Local: Yamanashi

O Shosen-kyo, na cidade de Kofu, é um vale conhecido pela sua beleza cênica. O belo cenário que integra plantas sazonais como cerejeiras, azaleias e folhas coloridas com a beleza da paisagem do vale criado há milhões de anos fascina os visitantes. Há uma trilha de cerca de 4km de Tenjinmori na entrada à Senga-taki, uma cachoeira que foi criada por uma mudança na crosta terrestre.

Hakusan White Road/Hakusan Super Forest Road (白山ホワイトロード)

Local: Ishikawa

A Hakusan White Road é uma via pedagiada inaugurada em 1977. Ela conecta Hida-Takayama, uma vila tradicional que preserva sua antiga paisagem urbana, Shirakawa-go, um local de Patrimônio Mundial da UNESCO e a Vila Kaga Onsen na província de Ishikawa. É um percurso de 33.5km, que dura em torno de 1 hora de carro.

A via é aberta de junho a novembro e também há uma restrição no horário (mais informações veja aqui).

Okutadami Dam (奥只見ダム)

Local: Niigata

A represa Okutadami tem 157m de altura e uma capacidade de armazenamento de 600 milhões de toneladas, sustentando a maior usina hidrelétrica do Japão. Concluída em 1960, a usina fornece eletricidade às regiões Kanto e Tohoku. O lago represa é rodeado por montanhas de 2.000m de altura, onde vivem animais selvagens. Você pode sentir o espírito da natureza na esplêndida paisagem desse local. Um agradável cruzeiro é operado de maio a novembro (mais informações, veja aqui).

Tojinbo (東尋坊)

Local: Fukui

O Tojinbo é uma penhasco robusto e íngreme erodido pela onda ferozes na costa do Mar do Japão ao norte de Fukui, na fronteira com a província de Ishikawa. Localizado no Echizen-Kaga Quasi-National Park, o penhasco se estende por mais de 1km e é designado como um precioso monumento natural.

