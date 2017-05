As paisagens mais lindas do Japão – especial Kansai

No Japão há inúmeros destinos magníficos para conhecer e se você curte viajar confira a seguir alguns locais de paisagem cênica no Japão, especificamente na *região Kansai (Quioto, Osaka, Nara, Hyogo, Shiga, Wakayama e Mie). *Nota: nem todas as províncias citadas estão incluídas na lista abaixo.



Doro-Hatcho (瀞八丁)

Local: Wakayama

O Doro-Hatcho se refere a uma área do Parque Nacional Yoshino-Kumano que se trata da parte que abrange a correnteza abaixo do “Desfiladeiro Doro”. Ele é um desfiladeiro de 1.2km que se estende da cidade de Shingu (Wakayama) até a vila de Totsukawa (Nara). Esse é um dos melhores desfiladeiros pitorescos no Japão onde há amplos penhascos e rochas, sendo um destino popular que foi designado como um Local Especial de Beleza Cênica e Monumento Natural. Montanhas de cerejeiras na primavera, azaleias e rosas alpinas refletem na superfície da água no início do verão, e as folhas avermelhadas no outono são belas.

Waka-no-ura (和歌の浦)

Local: Wakayama

Waka-no-ura está localizada na área norte da província de Wakayama, sendo designada pelo estado como um Local de Beleza Cênica. Os residentes também chamam o local de “Wakaura”. Há um poema estilo antigo chamado waka no Japão. Essa área está repleta de paisagens agradáveis, tanto que Wakanoura geralmente aparece no “Manyoshu” (poemas escritos por várias pessoas no século 8 estão incluídas), que são a coleção mais antiga de poemas waka em existência.

Waka-no-ura se refere principalmente à área de areia que se estende de Tamatsushima (Wakauranaka) à Katonami (Wakauraminami), entretanto, o lado oeste dessa área, de Tano à Saikazaki (área special do Parque Nacional de Setonaikai), também é chamada de Wakanoura. Há vários locais cênicos onde as pessoas podem homenagear o Japão antigo na era do Manyoshu.

Engetsu-to (円月島)

Local: Wakayama

Seu nome oficial é “Takashima”. É uma pequena ilha desabitada que mede 130m de norte a sul, 35m de leste a oeste e 25m de altura, localizada na Enseada Rinkai, em Nanki Shirahama. É uma caverna marinha, onde há uma abertura em formato de lua cheia no meio da ilha. Em relação à silhueta da ilha, é de um formato peculiar em que a parte acima do buraco é côncava. A ilha foi designada como Local de Beleza Cênica do Japão.

Akame 48 Falls (赤目四十八滝)

Local: Mie

A Akame 48 falls é um nome coletivo para uma série de cachoeiras que fluem pela cidade de Akame, na cidade de Nabari. Dentre as maiores estão a Fudo, a Senju, a Nunobiki, a Ninai e a Biwa, que são populares sob o nome de “Akame Five Waterfalls”. Há um trecho de 4km ao longo das cachoeiras, onde é possível escutar o som emitido pelas águas. O trecho é conhecido pelos seus diferentes aspectos de acordo com a estação. O local também é lar para as salamandras gigantes, que são um Monumento Natural do Japão. Os visitantes podem vê-las na água enquanto caminham pelo trecho, entre a primavera e o outono.

Goshiki-hama (五色浜)

Local: Hyogo

Goshiki-hama é uma praia de pedras coloridas. O nome Goshiki (5 cores) vem do fato de que as pedras que preenchem a praia brilham em cinco cores. Belas pedras redondas em diferentes cores como âmbar, azul e branco preenchem o local, brilhando como pérolas quando banhadas pela água.

O local é conhecido pelo sua bela vista do pôr do sol.

Mount Miwa (三輪山)

Monte Miwa

Local: Nara

O Monte Miwa é uma montanha belamente formada com uma colina suave. A uma altitude de 467m, ela é venerada como um repositório do deus consagrado no Santuário Omiwa, que acredita-se ser o mais antigo do Japão. O deus consagrado é o Omonoushi no Kami, que aparece nos mitos do Japão. A montanha tem muitas lendas, e vem sendo venerada desde a época antiga como uma montanha sagrada do deus.

Mount Yoshino (吉野山)

Monte Yoshino

Local: Nara

O Monte Yoshino tem trechos montanhosos que se estendem por cerca de 8km, da parte final do norte das montanhas Omine Renzan e é muito conhecido desde os tempos antigos pelos seus locais de flores de cerejeira. Ele também é um local sagrado para o Shugendo, uma religião do Japão onde os seguidores se submetem a um treino difícil nas montanhas para compreensão espiritual.

Mount Katsuragi (葛城山)

Monte Katsuragi

Local: Nara

O Monte Katsuragi se estende entre as províncias de Osaka e Nara e tem 959.7m de altura. Está localizado no Kongo-Ikoma-Kisen Quasi National Park e tem uma planície suave onde os visitantes podem desfrutar de uma fácil caminhada do topo da montanha até o declive sul. Há dois trechos: o de Kujironotaki e o Kitanoe.

Em maio, azaleias cobrem toda a planície, transformando-a em um carpete rosa. O contraste com as folhas verdes ao redor é espetacular.

Ago Bay (英虞湾)

Baía de Ago

Local: Mie

A Baía de Ago, na parte sul da Península de Shima é conhecida pelo cultivo de pérolas. A vista com suportes para cultivo de pérolas que se espalham na superfície do mar como um campo contra a complicada área de linha costeira é impressionante. Mais de 50 ilhas de tamanhos variados flutuam na baía. No entardecer, os reflexos na superfície do mar criam uma paisagem com muita atmosfera. Somente duas ilhas são habitadas, a Kashiko-jima e a Mazaki-jima, mas é possível visitar algumas delas a turismo.

Oniga-jo (鬼ヶ城)

Local: Mie

O Oniga-jo é um ambiente ao longo da costa de Kumano-nada. Cavernas de vários tamanhos e rochas com formatos curiosos esculpidos pelas ondas do mar ao longo dos anos parecem obras contemporâneas. O caminho até o topo da encosta é alinhada com árvores de cerejeira que ficam rosa na primavera. O local foi registrado como um Patrimônio Mundial da UNESCO como parte dos “Locais Sagrados de Peregrinação na Cadeia de Montanhas Kii” em 2004.

Ama-no-Hashidate (天橋立)

Local: Quioto

O cênico banco de areia Ama-no-Hashidate está localizado na parte norte de Quioto. Com uma extensão de 3km, se estende pela Baía de Miyazu, do Eijiri na Península Tango-hanto. Foi formado por areia acumulada pelas ondas e vento. Os mais de 8.000 pinheiros na areia branca parecem uma ponte sobre o oceano, criando um local de beleza incomparável chamado de “Hakusha-Seisho”, que significa” areia branca e árvores verdes”. A área também é considerada um dos 3 lugares mais belos do Japão, juntamente com Miyajima em Hiroshima e Matsushima em Miyagi.

