Tokyo Disneyland investe bilhões de ienes para grande renovação no parque

O trabalho de renovação em grande escala no parque Tokyo Disneyland, com previsão de conclusão para a primavera de 2020, teve início, enquanto sua operadora visa reverter uma recente queda no número de visitantes.

No projeto de ¥75 bilhões, o maior investimento feito pela Oriental Land Co desde a inauguração do parque em 1983 em Urayasu (Chiba), duas novas atrações serão construídas baseadas nos populares filmes da Disney “A Bela e a Fera” e “Operação Big Hero“.

O Tokyo Disneyland vem atraindo fãs que visitam o parque para ver o Mickey Mouse e outros personagens da Disney.

Contudo, sua popularidade está sendo afetada parcialmente pelo parque Universal Studios Japan de Osaka, que continua cativando visitantes com atrações baseadas nos filmes do Harry Potter.

Uma vez que a capacidade do parque será expandida na renovação, a empresa espera que o tempo de espera nas filas para as atrações seja reduzido. Ainda, é provável que o parque aumente o valor dos ingressos para cobrir os custos massivos de renovação.

Fonte: Japan Times Imagens: Tokyo Disney Resort