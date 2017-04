Sakura contracena com Castelo de Osaka iluminado (vídeo)

As flores das cerejeiras do Nishinomaru Teien (Jardim Nishinomaru) contracenam com o Castelo de Osaka iluminado. No domingo (2), o público teve a oportunidade de apreciar o castelo todo iluminado com luzes azuis, em comemoração ao Dia Internacional da Conscientização do Autismo.

As 300 árvores de cerejeiras plantadas no jardim especial, de onde se vê a torre principal do Castelo de Osaka, também recebem iluminação especial para encantar ainda mais os visitantes e pessoas que vão fazer o tradicional piquenique sob as árvores (hanami).

Esse jardim foi criado em 1.924, na Era Taisho, em uma área de 6,5 hectares, quase todo gramado. É considerado um dos points para apreciação das cerejeiras someiyoshino. É famoso por proporcionar a melhor vista do Castelo de Osaka.

A iluminação especial das cerejeiras começa às 18h00 e vai até 16 deste mês, domingo. As cerejeiras estão floridas mas a plena floração ainda não ocorreu. Dá tempo de programar o hanami durante as noites da semana ou no fim de semana.

Há várias barracas de comidas e bebidas para curtir o hanami.

Tome nota do Jardim Nishinomaru

Horário de funcionamento: 9h00 às 21h00

Iluminação: a partir das 18h00

Ingresso: 350 ienes, para pessoas acima da idade do colegial, sendo que pessoas com deficiência e com idade acima de 65 anos não pagam

Assista ao vídeo do Sankei News gravado no domingo, 2 de abril. Essa iluminação em azul foi em alusão à data especial. A iluminação do castelo voltou ao normal depois dessa data.

Fonte: divulgação Imagem: Sankei News