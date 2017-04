Plena floração das cerejeiras em Tóquio

As cerejeiras atingiram o pleno auge de floração em Tóquio no domingo (2), um dia antes em relação à média e 2 dias depois em comparação ao ano passado, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

Segundo a JMA, cerca de 80% da variedade de sakura “someiyoshino” (confira aqui uma matéria sobre as diferentes variedades de flores de cerejeira) no Santuário Yasukuni, na central de Tóquio, estava em plena floração na manhã de domingo.

A chegada espetacular das flores de cerejeira foi atrasada devido a uma onda de frio em meados de março, mas estarão em seu esplendor durante esta semana. As árvores estarão em plena floração em amplas áreas no leste e oeste do Japão, de acordo com a previsão de um serviço climático comercial.

Tóquio é uma das poucas cidades no Japão onde as cerejeiras estão em pleno auge de floração neste ano, citou a NHK.

No norte do Japão, a floração ocorre agora no início de abril nas províncias de Miyagi e Fukushima, enquanto que outras províncias no nordeste terão que aguardar até meados do mês. Em Hokkaido, o desabrochar do sakura ocorrerá entre o final de abril e início de maio, de acordo com a previsão.

Fonte: Mainichi, NHK Imagem: ANN