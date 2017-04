Novo trem terá design gigante de lente em sua parte frontal

Com previsão de início de funcionamento no próximo ano, o trem vai transportar passageiros do centro de Quioto a templos Budistas nas montanhas.

Embarcar em um trem lotado para ir trabalhar não é exatamente uma experiência glamourosa. Entretanto, fora desses percursos nos dias de trabalho, percorrer as ferrovias no Japão pode ter um atrativo certo, dramaticamente aventureiro, principalmente se você estiver a bordo em um dos trens do país com um senso de estilo altamente desenvolvido.

Antes, olhávamos para trens com interiores ostentando esplendorosos quartos como de hotel, belos vernizes, banhos tradicionais para os pés e até galerias de arte. Entretanto, um design recém-revelado da Eizan Railway com sede em Quioto está colocando o foco no lado exterior, com o que parece ser uma lente gigante na frente do vagão principal.

A Eizan Railway opera duas linhas as quais têm início na estação Demachi Yanagi, no canto nordeste do centro de Quioto, antes de se dividir na estação de Takaragaike. De lá, uma linha continua seguindo à Yase Hiezanguchi, e a outra em direção à Kurama. Essas estações estão localizadas no pés das montanhas Hiezan e Kuramayama, respectivamente. As duas moanhas são conhecidas pelos seus importantes templos Budistas.

Um mapa simplificado das linhas Eizan, com a Demachi Yanagi na parte inferior, a Kurama no canto superior esquerdo e a Yase Hiezanguchi no canto superior direito, mostra que as duas partes finais montanhosas podem ser anexadas em uma elipse, de onde o design incomum para o novo trem surgiu, cita a reportagem do Rocket News.

O “trem lente” que ainda será nomeado oficialmente, poderá entrar em funcionamento na primavera de 2018.

Fonte: Rocket News Imagem: Eizan Railway