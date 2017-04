Ibaraki promove onsens com com belas paisagens e músculos (vídeos)

Músculos, fontes termais e cenário estonteante se combinam para criar experiências de banho memoráveis, em câmera lenta, para deleite do público feminino.

A província de Ibaraki está investindo em uma série de vídeos que chamam a atenção, dando destaque a um japonês musculoso, quase nu, se banhando em um dos locais de premium de fontes termais (onsen) da região.

Com imagens feitas em 4K, atualmente há 3 vídeos na série, chamada “Ibaraki Onsen File”, os quais mostram a beleza das águas termais do Isohara Seaside Hotel, do Marumitsu Ryokan e do Yu No Sawa Spa.

Confira o primeiro vídeo, filmado no Isohara Seaside Hotel:

O segundo vídeo, no Marumitsu Ryokan:

E o terceiro, no Yu No Sawa Spa:

Ficou com vontade de conhecer? Confira os locais de águas termais mostrados acima:

Isohara Seaside Hotel (磯原シーサイドホテル)

Marumitsu Ryokan (まるみつ旅館)

Yu No Sawa Spa (湯の澤鉱泉)

Fonte: Sora News Vídeos: YouTube/いばキラTV - IBAKIRA TV -