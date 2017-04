Hotel-cápsula de luxo é inaugurado no Aeroporto de Kansai em Osaka

Um hotel sofisticado com 153 quartos no estilo cápsula foi inaugurado recentemente no Aeroporto Internacional de Kansai (Osaka) para atender principalmente os visitantes estrangeiros.

O First Cabin Kansai Airport, localizado no complexo comercial Aeroplaza, próximo ao Terminal 1, oferece 2 tipos de quartos: um chamado de “first class”, com 4.4 metros de área útil e um outro, o “business class” com cerca da metade do tamanho.

Embora esses quartos tenham muito mais espaço em comparação aos reais hotéis- cápsula (você pode ficar de pé dentro deles), eles são efetivamente quartos de hotel minimalista com paredes finas, sem banheiros e portas frágeis e sem trancas.

A First Cabin tem andares separados para homens e mulheres, além de áreas de banho comunitárias em cada piso. Os valores variam de ¥6.200 a ¥7.200 por noite ($56 to $65) com 94 quartos para o público masculino e 59 para o feminino.

O hotel cápsula é a 10ª instalação administrada pela First Cabin Inc no Japão. O alvo da empresa são os viajantes que vêm de fora, principalmente aqueles que usam voos na madrugada ou logo pela manhã.

“Gostaríamos de atender hóspedes com preços razoáveis, mas com acomodações alta qualidade”, disse Tadao Kimachi, presidente da First Cabin.

A procura por acomodações deste tipo é alta

A demanda dos clientes por este tipo de acomodação é alta por que o acesso de ônibus e trem é limitado tarde da noite e nas primeiras horas da manhã. Alguns passageiros, então, acabam passando a noite antes do voo dormindo em bancos nos terminais.

Enquanto isso, passageiros que passam pelo aeroporto durante tais horas também precisam de acomodações simples e baratas porque, geralmente, eles encontram dificuldades em assegurar um local no centro de Osaka.

O Aeroporto de Narita, o maior portal de acesso do Japão para o mundo, conta com uma hotel minimalista similar chamado de Nine Hours, que foi inaugurado em julho de 2014.

Informações:

First Cabin Osaka Kansai Airport

Para mais detalhes (acesso, reservas e outros): First Cabin (em japonês e inglês)

Fonte e imagem: Japan Times