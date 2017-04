Fuji Shibazakura Festival 2017

Em 2017, o Fuji Shibazakura Matsuri será realizado no período de 15 de abril (sábado) a 28 de maio (domingo).

O Fuji Shibazakura Festival (富士芝桜まつり, Fuji Shibazakura Matsuri) é uma das melhores e mais populares ocasiões no Japão para apreciar o shibazakura (musgo rosa ou moss phlox).

A avenida do festival está localizada a cerca de 3 km ao sul do Lago Motosu, na área dos 5 Lagos de Fuji, oferecendo vistas de tirar o fôlego dos vastos campos de shibazakura, com o Monte Fuji ao fundo em dias claros.

Durante o Shibazakura Matsuri, um festival culinário também é realizado, na área de lojas e restaurantes do parque, com barracas destacando deliciosas comidas de diferentes vilas ao redor da montanha.

Confira um vídeo do local:

Informações:

Fuji Shibazakura Festival (富士 芝 桜 ま つ り, Fuji Shibazakura Matsuri)

Data: 15 de abril (sábado) a 28 de maio (domingo) de 2017

Horário: das 8h às 17h

(as datas e horários podem sofrer alterações dependendo da floração)

Entrada: Adultos ¥ 600 / Crianças: ¥ 250

Estacionamento: ¥ 500 (cerca de 1.000 vagas)

Site: Shibazakura Festival

Localização no Google Maps, veja aqui

Fonte e imagens: Shibazakura Festival