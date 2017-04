Duas maravilhas da natureza criam visão espetacular em montanha no Japão

A cascata tem 90 metros de comprimento e a bacia de gelo onde ela está depositando seu conteúdo tem 50 metros de profundidade.

O casamento dessas duas maravilhas conduzidas pela Mãe Natureza criou uma visão espetacular no Monte Hakusan.

A Hyakuyojo no Taki é uma cascata localizada na metade do caminho para o cume do Monte Hakusan de 2.702 metros, que se estende pelas províncias de Gifu e Ishikawa. A cascata pode ser vista de cima, do Kaga Zenjodo Ridge.

A bacia de gelo é resultado de neve que caiu no inverno, assim como o spray de água da cascata. Algumas vezes arco-íris são formados, emergindo de forma bela ao longo da bacia em forma de funil.

A bacia de gelo manteve sua grande profundidade devido à forte neve do último inverno, de acordo como Yasushi Inui, que mantém cabanas de evacuação e rodovias de escalada na área norte do Monte Hakusan.

Fonte e imagem: Asahi