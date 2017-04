Dica de passeio: Parque Hitachi Seaside e seu encantador carpete de flores

Na primavera, mais de 4 milhões de nemophilas azuis, ou baby blue eyes, colorem uma colina, a Mirashi Hills, no parque público Hitachi Seaside, na província de Ibaraki.

Confira o vídeo:

Entre os dias 22 de abril a 16 de maio acontece o evento conhecido como “Nemophila Harmony”, com nemophilas azuis colorindo todo o parque.

O Nemophila Harmony é o clímax da primavera. A vista do topo da Mirashi Hills, 58 metros acima do nível do mar, é maravilhosa!

As nemophilas são espetaculares sob o céu azul, que formam um cenário inesquecível com o Oceano Pacífico.

Além das nemophilas azuis, o parque tem flores exuberantes durante todo o ano como milhões de narcisos, 170 variedades de tulipas e várias outras flores.

No parque há também percursos para ciclistas e um pequeno parque de diversões com uma roda-gigante.

Hitachi Seaside Park (国営ひたち海浜公園 Kokuei Hitachi Kaihinkoen)

Nemophila Harmony (ネモフィラハーモニー)

Data: 22 de abril (sábado) a 14 de maio (domingo) de 2017

Entrada: Adultos ¥ 410, Idosos ¥ 210, Crianças ¥ 80

Horários:

das 9h30 às 17h00 (1 de março a 20 de julho / 1 de setembro a 31 de outubro)

das 9h30 às 18h00 (21 de julho a 31 de agosto)

das 9h30 às 16h30 (de 1 de novembro ao final de fevereiro)

Site: Hitachi Kaihin

Localização no Google Maps, veja aqui

Fonte: Hitachi Kaihin Vídeo e imagens: YouTube (いばキラTV - IBAKIRA TV -)