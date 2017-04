Dica de passeio: festivais de glicínias em Aichi

A glicínia (wisteria em inglês e fuji em japonês) pode ser encontrada em várias áreas no Japão e encanta a população há muito tempo. Os buquês de flores pendurados se movem belamente com o vento.

Confira alguns locais na província de Aichi para apreciar a beleza excêntrica das glicínias*:

*Como a maioria dos festivais que serão citados vão ser realizados até o final do feriado de Golden Week (até por volta do dia 5 de maio), a expectativa é que o número de visitantes seja grande, portanto os estacionamento podem ficar cheios.

Gomangoku Wisteria Festival (五万石藤まつり- Gomangoku Fuji Matsuri)

Local: Okazaki

Data: 20 de abril (quinta-feira) a 5 de maio (sexta-feira) de 2017

Site para informações: Okazaki Kanko (em japonês)

Todos os anos a cidade de Okazaki realiza o Gomangoku Wisteria Festival (Fuji Matsuri) um evento que atrai inúmeros visitantes que vêm para apreciar os espetaculares buquês de flores e sentir a agradável fragrância no ar.

A área é um jardim de 1.300 metros quadrados localizada ao sul do Castelo de Okazaki, lar para árvores de glicínias que produzem buquês de até 90cm que florescem intensamente.

Konan Wisteria Festival (Konan Fuji Matsuri)

Local: Konan

Data: 20 de abril (quinta-feira) a 7 de maio (sexta-feira) de 2017

Site para informações: Konan City (em japonês)

O Konan Wisteria Festival é realizado todos os anos de meados de abril ao início de maio no Parque Mandaraji, próximo ao famoso templo, o Mandara-ji, na região de Owari.

Pérgulas instaladas no parque têm cerca de 60 glicínias de 12 espécies, e os visitantes podem desfrutar de uma variedade de formas de glicínias das mais longas às mais curta, nas cores roxo, púrpura e branco.

Koto Garden Wisteria Festival (広藤園藤まつり Kotoen Fuji Matsuri)

Local: Hekinan

Data: 15 de abril (sábado) a 7 de maio (domingo) de 2017

Site para informações: City Hekinan

As glicínias que crescem densamente em longos buquês especiais são uma visão espetacular na cidade de Hekinan.

O Koto Garden exibe a glicínia Darumafuji e 14 da espécie Nagafuji e as pessoas que visitarem o festival, que é realizado do final de abril ao início de maio, poderão apreciar o cenário e a fragrância que se espalha pela área de mais de mil metros quadrados.

Owari Tsushima Wisteria Festival (尾張津島 藤まつり – Owari Tsushima Fuji Matsuri)

Local: Tsushima

Data: 22 de abril (sábado) a 5 de maio (sexta-feira) de 2017

Iluminação até as 21h

Site para informações: Tsushima Kankou (em japonês)

Rodeada por avenidas arborizadas, o Tennogawa Park está estruturado ao redor do Maruike, um lago elíptico remanescente do Rio Tenno, um afluente do Rio Saya que uma vez corria pela cidade de Tsushima.

O Rio Teno corria pelo centro da cidade até o período Edo, mas tornou-se uma cova e eventualmente o Maruike, como resultado do acúmulo de terra e areia. As mudanças sazonais que colorem o parque Tennogawa são verdadeiramente belas e, na primavera, as cerejeiras que florescem em todo o parque são um destaque.

Durante o feriado do Golden Week, o bastão é passado para as glicínias, e o Owari Tsushima Wisteria Festival é realizado. A partir do início do verão, lírios de água desabrocham na área em torno da ponte em Nakanoshima e encantam os visitantes com suas belas pétalas brancas.

Fonte: Aichi Now