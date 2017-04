A beleza do Shibazakura no Chausuyama em Aichi

O Chasuyama Highlands e seus belos campos de shibazakura estão localizado na Vila de Toyone (Aichi).

As cerca de 400.000 flores shibazakura em uma área de 22,000m² estarão no auge entre meados de maio e início de junho.

O que torna essa paisagem especial é sua particular variedade. As flores shibazakura são dispostas em 6 diferentes formatos e cores, incluindo rosa, branco e azul claro. Juntas elas formam um esplêndido carpete floral conhecido como “Tenku no Hana no Kairo”(Circuito Celestial das Flores).

É possível apreciar a beleza das flores a bordo de um teleférico:

Você gosta de passear e fazer turismo no Japão? Gostaria de conhecer mais locais turísticos no Japão? A província de Aichi possui diversos lugares interessantes para sua família. Conheça mais lugares turísticos em Aichi clicando aqui, ou a lista completa de locais turísticos no Japão clicando aqui.

Chausuyama Highlands Hill of Shibazakura (茶臼山高原 芝桜の丘)

Data: 13 de maio (sábado) a 4 de junho (domingo) de 2017

Entrada gratuita

Horário: das 8h30 às 18h

Estacionamento: cerca de 1.000 vagas

Site: Chausuyama (em japonês)

Localização no Google Maps, veja aqui

Imagens: Toyone Village