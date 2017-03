Yozakura: a beleza das flores de cerejeira durante a noite

As flores de cerejeira (sakura) são associadas à primavera no Japão e o hanami (contemplar a beleza das flores) faz parte da tradição dessa época do ano no Japão, assim como o Yozakura (夜桜), em tradução livre, “sakura noturno”.

Durante o hanami à noite, as pessoas se reúnem, sentando sob as cerejeiras iluminadas, bebendo e comendo com amigos e familiares, basicamente celebrando a chegada da primavera.

Algumas pessoas dizem que a visualização do sakura durante a noite é ainda mais bela em relação ao dia, já que elas adquirem uma aparência mística no escuro e suas cores não ficam apagadas.

Há vários locais famosos no Japão onde é possível desfrutar do sakura noturno, apreciando o outro lado fantástico dessas flores efêmeras e delicadas.

Confira alguns deles:

Meguro River (目黒川)

Local: Meguro, Tóquio

O Rio Meguro é um dos locais mais famosos para hanami na área de Tóquio. Quando tal época tem início, este destino recebe a visita de milhares de pessoas. Certamente que o período de iluminação das flores é divino e há várias lojas e restaurantes nas redondezas para que você possa desfrutar de compras ou jantares enquanto aprecia a beleza das flores.

Período: quando as cerejeiras estiverem em plena floração (horário: do entardecer até as 21h30)

Mori Garden (毛利庭園)

Local: Roppongi, Tóquio

Este jardim encantador está localizado no centro do enorme complexo de compras Roppongi Hills. Na primavera, as flores de cerejeira no local são deslumbrantes. O período de iluminação nesse oásis no coração da cidade é algo imperdível.

Período: 24 de março a meados de abril (horário: das 17h30 às 22h30)

Sankei Garden (三溪園)

Local: Yokohama (Kanagawa)

Na primavera, uma média de 300 cerejeiras florescem no jardim. Várias construções históricas valiosas trazidas de Quioto e Kamakura podem ser encontradas no local. A visão harmoniosa dessas construções tradicionais e o sakura é uma das principais características deste jardim.

O Kan no Yube (観桜の夕べ), ou noite de visualização das cerejeiras, é um evento realizado na primavera. O horário de funcionamento do parque se estende até as 21h quando as flores estão no auge. Os visitantes podem apreciar uma exibição, a qual inclui uma magnífica iluminação das árvores, assim como de estruturas tradicionais – uma visão completamente diferente daquela observada durante o dia.

Período: 25 de março a 2 de abril (horário de entrada: até as 20h30)

Mifuneyama Rakuen (御船山楽園)

Local: Saga

O Mifuneyama Rakuen é um local famoso para apreciar o sakura na província de Saga, com uma média de 2.000 árvores brilhando de forma espetacular nos terrenos desse tradicional jardim japonês. Além das cerejeiras, mais de 20.000 azaleias também florescem, oferecendo visões enigmáticas em cores pitorescas.

Período da iluminação: 17 de março a 14 de abril de 2017 (horário: das 18h30 às 22h)

Koriyama Castle (郡山城)

Local: Nara

O Castelo Yamato Koriyama foi construído em 1580 e é altamente aclamado como um destino para apreciar a beleza das cerejeiras em Yamato Koriyama, norte de Nara. Conhecido como “Palácio das Flores de Cerejeira” (Gotenzakura), é visitado pelo público há mais de 400 anos. O festival de primavera “Festival do Castelo de Yamato Koriyama” ocorre do final de março ao início de abril. No local, os visitantes podem desfrutar de vistas cênicas do castelo, juntamente como belas iluminações noturnas que criam uma atmosfera fascinante.

Período da iluminação: até o início de abril de 2017 (horário: das 18h às 21h)

Maruyama Park (円山公園)

Local: Quioto

O Maruyama, o mais antigo jardim em Quioto, foi criado em 1886. Um número estimado de 800 cerejeiras florescem durante a primavera. Dentre elas, o sakura chorão (shidarezakura) que é sem dúvida a atração mais famosa. Conhecido como “Sakura Noturno de Gion” (Gion no Yozakura), multidões visitam esse local só para apreciar a espetacular exibição de luzes.

Período da iluminação: até meados de abril de 2017 (horário: do entardecer até a 1h)

Parque Utsubuki (打吹山)

Local: Tottori

O Parque Utsubukiyama, localizado no pé do Monte Utsubuki, é o emblema da cidade de Kurayoshi da província de Tottori. É um lugar famoso por sua vasta variedade de cerejeiras. O festival de primavera de Kurayoshi ocorre no final de março, e é durante esse período que 500 lanternas (bonbori) de vários tamanhos são acesas, criando um mágico período noturno de exibição de flores de cerejeira.

Período da iluminação: até meados de maio de 2017 (horário: das 18h às 22h)

