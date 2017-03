Trem com destino ao parque da Lego inicia as operações

No domingo (26), a Nagoya Rinkai Kosoku Tetsudo realizou o evento de partida do trem com design do Legoland Japan da linha Aonami, que ligará as estações de Nagoia e Kinjofuto. Os vagões foram redesenhados inteiramente com o design de cada área do parque temático. O trem iniciou as operações no dia 27 (segunda-feira).

A Legoland Japan será inaugurada no dia 1º de Abril. Durante o evento de partida do “Legoland Train” realizado na Estação de Nagoia, o presidente do parque, Torben Jensen discursou: “Estou feliz por ter apresentado o Legoland Train especial de Nagoia”.

Este trem especial possui 4 vagões e é um dos oito trens da linha Aonami. Espera-se que opere cerca de 10 viagens de ida e volta nos fins de semana.

Antecipando-se para a inauguração do Legoland, a linha Aonami fez uma operação do trem exclusiva no dia 26, mas o funcionamento normal teve início no dia 27. Os trens percorrerão o trajeto entre as estações de Nagoia e Kinjofuto e não irá parar em nenhuma outra estação além dessas.

Nos dias de semana, haverá duas viagens para a Estação de Kinjofuto no período da manhã e uma para a Estação de Nagoia no período da tarde. Nos fins de semana e datas comemorativas, serão realizadas 6 viagens para Kinjofuto no período da manhã e 6 para Nagoia no período da tarde.

Entretanto, como outros trens também irão operar, não será sempre que os trens “non-stop” serão os Legoland Train.

Fonte: Nikkei Shimbun