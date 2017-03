Japão quer colocar saídas em expressas com acesso direto a parques temáticos

Em breve, sair para uma passeio ao Tokyo Disney Resort ou ao Universal Studios Japan poderá ser menos estressante, visto que planos estão em curso para dar aos motoristas acesso direto a esses parques temáticos, permitindo a eles evitarem o desagradável congestionamento no tráfego.

O Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo dará permissão às operadoras de parques temáticos e outlets a instalarem junções específicas que conectam suas instalações com vias expressas próximas, iniciando no ano fiscal de 2017.

A medida visa melhorar a conveniência dos motoristas e reduzir o congestionamento em vias locais.

Sob o plano do ministério, novas e simples junções estarão disponíveis para veículos compatíveis com o sistema eletrônico de cobrança de pedágio (ETC), e os custos de construção são estimados em cerca de ¥2 bilhões ($17.83 milhões).

O ministério espera que o Tokyo Disney Resort, localizado na província de Chiba, e o Universal Studios Japan, em Osaka, além de outras grandes instalações comerciais, tenham planos de instalar tais junções rodoviárias diretamente ligadas às suas instalações.

As ruas que conectam os estacionamentos de tais parques de diversão com as saídas próximas de vias expressas ficam congestionadas durante os horários de pico, o que acaba sendo um problema para as operadoras.

Se junções específicas forem instaladas nas rodovias, os motoristas podem visitar os parques sem usar as ruas locais.

Fonte: Asahi Imagens: Bank Image, Asahi