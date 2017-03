Robô é guia turístico dentro de táxi em cidade no Japão

Os turistas que visitarem a cidade de Kobe (Hyogo) vão ter um passeio agradável com um guia turístico diferente, o robô humanoide Pepper, que falará tanto em inglês como em japonês.

A Kinki Taxi Corp., uma empresa de táxi centrada no turismo localizada no distrito de Nagata, começou a oferecer tours conduzidos pelo robô em seus táxis no estilo antigo de Londres com início em 11 de março. “O mês de março será usado como período de testes, e se o serviço for bem recebido, gostaríamos de continuá-lo a partir de abril”, disse Kiyoto Morisaki, presidente da empresa.

O aplicativo que permite o robô Pepper atuar como guia turístico foi desenvolvido pela empresa de tecnologia da informação Kobe Digital Labo Inc., localizada no distrito de Chuo. Os dados sobre cada destino turístico é enviado a um servidor. O motorista do táxi pode selecionar qual informação é baixada pelo Pepper para diferentes locais através de um tablet. O robô pode então usar os dados para explicar a localização verbalmente ou com o uso de uma tela de vídeo embutida.

O táxi que acomoda 4 pessoas pode ser alugado por uma tarifa básica de ¥12.330 para um tour que dura 1 hora e 30 minutos. O táxi do Pepper foi batizado de “Táxi Nº0” e parte do ponto de táxi na saída sul da estação Sannomiya da JR, visitando o Kamomoeria no cais Nakatottei no porto de Kobe, assim como as docerias de Sannomiya e Motomachi. O custo de bebidas e comida não está incluso na viagem.

Para mais informações: 078- 691- 0101 (Kinki Taxi)

Fonte e imagem: Mainichi