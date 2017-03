Parque da Lego mostra o que estará no cardápio de seus restaurantes

O primeiro parque da Lego a céu aberto no Japão será inaugurado na cidade de Nagoia (Aichi) em 1 de abril. E, agora, o site oficial divulgou fotos de alguns itens para comer que estarão à venda em seus vários restaurantes e barracas, aumentando o dilema sobre se consumi-los ou construir nas mesas fortalezas com batatas fritas em formato de blocos.

A Legoland vai destacar 7 áreas distintas com 5 restaurantes e 8 barracas de comida para que não falte nada para os visitantes degustarem. Enquanto fotos postadas em sites e o que você vê na vida real tendem a ser diferentes, se todas essas delícias forem tão saborosas quanto parecem, isso é mais uma razão para visitar o novo parque.

Os visitantes poderão fazer seus próprios slushies coloridos (bebida de gelo raspado) na zona Bricktopia:

Cachorros-quentes da Marina Snack-Shack na zona Lego City:

Rosbife e torrada francesa na zona Knight’s Kingdom:

Sorvetes de chocolate servidos em blocos gigantes de Lego:

Um mapa do parque com as 7 zonas diferentes: Factory, Bricktopia, Adventure, Knight’s Kingdom, Pirate Shore, Miniland e Lego City:

Para conferir mais itens disponíveis no cardápio, veja aqui.

O Legoland vai ser inaugurado em 1 de abril. A estação de trem mais próxima é a de Kujo Futo, cerca de 20 minutos da estação de Nagoia. Para mais informações, acesse o site oficial do parque clicando aqui.

Fonte: Rocket News (Narinari) Imagens: Legoland