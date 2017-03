Os 25 lugares mais bonitos do Japão

O Japão é sem dúvida um dos lugares mais espetaculares no mundo. O país oferece uma gama completa de natureza e cultura, de praias subtropicais a montanhas com neve, horizontes futurísticos a templos antigos.

A Condé Nast Traveler, que é uma revista luxuosa de estilo de vida e viagens, selecionou e publicou em seu site os 25 locais mais bonitos do Japão.

Confira:

Sagano (Arashiyama) Road of Bamboo Forest (嵯峨野 竹林の道)

Bosque de Bambus

Local: Quioto

Itsukushima (Miyajima) Shrine (厳島神社)

Santuário de Itsukushima/Miyajima

Local: Hiroshima

Mount Yoshino (吉野山)

Monte Yoshino

Local: Nara

Kussharo (屈斜路湖)

Lago Kussha

Local: Hokkaido

Gion Geisha District (祇園)

Distrito das Gueixas Gion

Local: Quioto

Ashikaga Flower Park (あしかがフラワーパーク)

Parque das Flores Ashikaga

Local: Tochigi

Fushimi Inari Taisha (伏見稲荷大社)

Templo Fushimi Inari

Local: Quioto

Nara Park (奈良公園)

Parque de Nara

Local: Nara

Meguro River (目黒川)

Rio Meguro

Local: Tóquio

Shirakawa-go (白川郷)

Vila Shirakawa

Local: Gifu

Kumano Nachi Taisha Shrine (熊野那智大社) e Nachi Falls (那智大滝)

Santuário Kumano Nachi Taisha e Cataratas de Nachi

Local: Wakayama

Kumano Nachi Taisha

Nachi Falls

Shibuya Crossing (渋谷スクランブル交差点)

Cruzamento de Shibuya

Local: Tóquio

Blue Pond (青い池)

Lagoa Azul

Local: Hokkaido

Himeji Castle (姫路城)

Castelo de Himeji

Local: Hyogo

Miyakojima (宮古島)

Ilha de Miyako

Local: Okinawa

Tokyo Imperial Palace (皇居 )

Palácio Imperial de Tóquio

Local: Tóquio

Benesse Art Site (ベネッセアートサイト)

Local de Arte Benesse

Local: Naoshima, Kagawa

Golden Pavillion (金閣寺)

Pavilhão Dourado

Local: Quioto

Tama Art University (多摩美術大学図書館)

Biblioteca da Universidade de Arte de Tama

Local: Tóquio

Oyama Rice Terrace (大山千枚田)

Campos de Arroz Oyama

Local: Kamogawa (Chiba)

Mount Fuji (富士山)

Monte Fuji

Local: Fujinomiya (Shizuoka)

Hitsujiyama Park (羊山公園)

Parque Hitsujiyama

Local: Chichibu (Saitama)

Bioluminescent Rocks/ Bluominescent Shrimps

Rochas Bioluminescentes/Camarões Bioluminescentes

Local: Okayama



Daigo-ji (醍醐寺)

Templo Daigo

Local: Quioto

Tottori Sand Dunes (鳥取砂丘)

Dunas de Tottori

Local: Tottori

Fonte: Condé Nast Traveller