Os 10 melhores hotéis/ryokan históricos do Japão

A provedora de serviços relacionados a viagens, a Rakuten Travel, acaba de divulgar uma lista com os 10 melhores hotéis (e ryokan/pousadas) históricos em todo o Japão que os usuários classificaram com ótimo custo-benefício.

Para ser considerada histórica, a acomodação deve ser reconhecida como uma Propriedade Cultural Tangível, uma Propriedade Cultural Importante ou um Tesouro Nacional pelo governo japonês.

Confira a classificação:

10. Katsura Onsen Ryokan Wataya (からつ温泉旅館 綿屋)

Província de Saga

Localizado na tradicional cidade de Karatsu, este hotel opera desde 1876. As construções e amplos jardins eram originalmente o lar de um barão do carvão da era Meiji e retém grande parte de seu conforto original e elegância.

Para mais informações: E-Wataya (em inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

9. Yudanakan Onsen Yoroduya (湯田中温泉 よろづや)

Província de Nagano

Este amplo hotel de águas termais (onsen) localizado no Yudanaka Onsen opera há 2 séculos e abriga duas instalações no registro nacional: os banhos Momyama ilustrados acima e a impressionante arquitetura de madeira de Shoraiso Wing.

Para mais informações: Yudanaka Yoroduya (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

8. Ryokan Matsunoya (旅館 松の家)

Província de Chiba

O ryokan centenário em Katsura serve peixe fresco do Pacífico e hospitalidade acolhedora que não mudou durante os anos.

Para mais informações: Katsuura Matsunoya (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

7. Kinparo (金波楼)

Província de Kumamoto

Localizado no antigo local da cidade de águas termais de Hinagu Onsen, este hotel foi fundado em 1863 como um local para o daimyo (lorde samurai) para desfrutar de seus dias de folga onsen.

Para mais informações: Kinparo (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

6. Hitoyoshi Ryokan (人吉旅館)

Província de Kumamoto

Na cidade feudal de Hitoyoshi, hotéis onsen ainda eram uma raridade em 1934, até o proprietário de um negócio de atacado de peixes destruir um onsen e decidir abrir um hotel no local.

Para mais informações: Hitoyoshi Ryokan (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

5. Mikiya Ryokan (三木屋旅館)

Província de Hyogo

Este ryokan na cidade de Kinosaki remonta ao período Edo e, embora recentes renovações tenham acrescentado conveniências modernas, seus 3 séculos de história ainda são muito vivos na decoração e serviço.

Para mais informações: Kinosaki Mikiya (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

4. Koshi no Yado Takashimaya (高志の宿 高島屋)

Província de Niigata

Este espetáculo no Iwamuro Onsen está localizado em meio a exuberantes jardins e uma floresta de bambus de 100 anos. Além disso, o saguão é registrado como um marco cultural.

Para mais informações: Takasimaya (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

3.Bansuiro Fukuzumi /Yorozu Midoriro Fukuzumi (萬翠楼 福住)

Província de Kanagawa

Esse paraíso próximo à Hakone foi fundado em 1625 e reconstruído na era Meiji, e combinou os estilos ocidental e japonês com fácil conforto. A ornamentada treliça shoji é particularmente bela.

Para mais informações: 2923 (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

2. Yatsusan-Kan (八ツ三館)

Província de Gifu

Essa beleza histórica foi estabilizada em 1800 e preservou sua elegância de escola antiga. Além disso, saquê é servido nas banheiras e oferecem uma rosa especial de águas termais às mulheres.

Para mais informações: 823 kan (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

1. Nishiyama Honkan (西山本館)

Província de Hiroshima



Essa charmosa construção de madeira de 3 andares remonta ao início do século 20 e é estruturada ao redor de um charmoso jardim interno de onde os quartos de hóspedes se deparam.

Para mais informações: bbbn (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Fonte: Rocket News