Nova loja da Starbucks será inaugurada em famoso templo de Quioto

A primeira loja da rede americana de café Starbucks que será inaugurada na cidade de Uji (Quioto) terá um tema da cultura do chá japonês e decoração correspondente.

Com inauguração prevista para 31 de março, a nova loja da Starbucks estará localizada na área do portão frontal do Byodo-in, um templo nomeado como Patrimônio Mundial pela UNESCO, informou a Starbucks Coffee Japan no início do mês de fevereiro.

Como a nova loja vai ocupar um espaço ao longo do portão frontal do templo, os clientes poderão apreciar o frescor da primavera ou do colorido das folhas de outono em sua volta e da calçada de Ujigawa, que pode ser vista do café.

Com 142 metros quadrados, a loja terá 41 assentos na área interna e 19 na externa. O telhado de duas águas, que combina com o cenário ao redor, além das características relacionadas à cultura do chá de Uji, vão embelezar a construção, de acordo com a Starbucks.

A nova loja da Starbucks funcionará diariamente (com fechamentos ocasionais) no horário das 8h às 20h.

