“Mini Monte Fuji” impressiona visitantes em centro comercial no Japão

Um “Mini Monte Fuji” feito de resíduos orgânicos está atraindo a atenção das pessoas no jardim de um shopping center na movimentada Roppongi, em Minato, Tóquio.

Chamado de Edo-Fuji, o modelo miniatura foi construído para marcar o 10º aniversário do Tokyo Midtown, um massivo complexo que abriga museus, escritórios, apartamentos de luxo e um shopping center.

Um mapeamento de última geração exibido durante a noite embeleza o maior monte do Japão em seu “modelo miniatura muito grande”, com cerca de 6 metros de altura e 23 metros de largura, simbolizando as 4 estações.

Cerca de 290 toneladas de composto de chip eletrônicos foram usados para criar o monte, que foi construído em um conceito amigável ao meio ambiente com o uso de materiais naturais.

O Edo-Fuji ficará em exibição no jardim do complexo até o dia 28 de maio e o mapeamento de projeção pode ser visto diariamente até o dia 16 de abril, entre as 18h e 21h.

Fonte e imagem: Asahi