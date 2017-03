Mais um hotel operado por robôs é inaugurado no Japão; outros 100 serão lançados

A conhecida agência do setor de viagens H.I.S. Co celebrou na quarta-feira (15) abertura de seu segundo hotel operado por robôs, o Henn na Hotel. A nova localização fica próxima ao Tokyo Disney Resort na cidade de Urayasu (Chiba).

Esse é o primeiro hotel operado por robôs que a empresa inaugura na região de Kanto, e há planos de lançar mais 100, incluindo estabelecimentos no exterior, dentro de 5 anos.

O objetivo do Henn na Hotel “não é ser estranho, mas sim transformar e evoluir”, disse Hideo Sawada, fundador e presidente da H.I.S, durante uma cerimônia de inauguração realizada no mesmo dia.

Na recepção, robôs que falam japonês, inglês, chinês e coreano atendem os hóspedes, assim como outros que ajudam as pessoas a carregarem suas bagagens até os quartos. Tarefas como limpar as janelas e passar o aspirador de pó também são realizadas por robôs.

Em Chiba, o hotel de 6 andares tem à disposição 100 quartos e usa cerca de 140 robôs. Sete funcionários humanos também estão no local, durante todo o tempo, para dar assistência, particularmente em emergências.

Segundo um funcionário do hotel, cerca de 80% das reservas disponíveis já estavam preenchidas até o final de março.

O original Henn na Hotel foi inaugurado em julho de 2015 próximo ao parque temático holandês Huis Ten Bosch na cidade de Sasebo (Nagasaki). Em novembro do ano passado, ele foi reconhecido pelo Guinness World Records como o “primeiro hotel operado por robôs” no mundo.

Informações:

Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay (変なホテル 舞浜 東京ベイ)

Site: Henn na Hotel (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Fonte e vídeos: Japan Times Imagem: Henn na Hotel