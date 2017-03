Japan Railways vai oferecer novo passe ilimitado de 3 dias para Tóquio e redondezas

Por mais interessante que seja Tóquio, você pode querer fazer um passeio fora da capital, talvez ver as belas montanhas de Nagano ou as exuberantes florestas da região de Tohoku. Se tais viagens mexem com seu desejo de se aventurar, o novo passe de três dias da JR East é uma boa escolha, cita a reportagem do Rocket News.

Lançado para comemorar o aniversário de 30 anos da empresa, o passe permite o uso ilimitado de trens regulares e rápidos na rede da JR East, permitindo aos passageiros viajarem mais a oeste nas províncias de Yamanashi e Niigata, ao leste na costa do Pacífico de Chiba e todo o caminho subindo em direção à ponta de Tohoku.

Um mapa da região coberta pelo passe (a área metropolitana de Tóquio está circulada em vermelho):



O “JR East 30th Anniversary Pass”, como é chamado oficialmente, é oferecido tanto para aqueles que moram no Japão como para os turistas do exterior pelo preço de ¥13.000 (US$115) para adultos. Em comparação, os dois passes existentes da JR, que cobrem somente a metade oeste ou leste da rede, custam ¥18.000 e ¥20.000, enquanto o passe que cobre todo o Japão custa ¥29.110. A vantagem é ainda maior se você estiver viajando com crianças menores de 11 anos, para as quais o novo passe custa somente ¥3.000, comparado a ¥14.450 para a versão que cobre todo o Japão.

Além dos trens da JR, o novo passe também dá aos passageiros acesso às redes ferroviárias de Aoimori, Iwate Galaxy e Hokutetsu. Upgrades para o Shinkansen ou expresso limitado podem ser adquiridos por tarifas adicionais.

O passe de Aniversário de 30 anos da JR East estará à venda no dia 21 de junho e pode ser ativado para uso entre 21 de julho e 31 de julho. Compras podem ser feitas nas estações da JR East junto a um escritório de viagens Midori no Madoguchi, ou através do Centro de Serviço de Viagem da JR East.

Para mais informações: JR East Travel Service Center (Tokyo Station)

Fonte: Rocket News Imagem:JR, Bank Image