Iniciada a temporada para observar os redemoinhos mais famosos do Japão

Um evento que marca o início da temporada para ver redemoinhos foi realizado no Estreito do Naruto, no oeste do Japão.

Os famosos redemoinhos do Naruto se formam em um canal que liga o Mar Interior de Seto ao Oceano Pacífico, entre Tokushima e a Ilha de Awaji, em Hyogo. O anual “Uzubiraki” é realizado na primavera quando turbilhões de água se formam no local.

Uma embaixadora para o turismo local seguiu em direção ao estreito a bordo de um barco especial no último sábado (25), e, após a embarcação ter chegado na área principal das águas, ela jogou um objeto chamado “Golden Key” (Chave de Ouro) nos redemoinhos.

O objeto mede cerca de 1.7m de comprimento e simboliza a abertura da temporada de redemoinhos.

Mais de 100 turistas a bordo do barco registraram belas imagens da plataforma de observação no clima ameno.

O Portal Mie esteve no local em agosto de 2015. Confira as fotos abaixo e mais detalhes clicando aqui.

Fonte: NHK Imagens: Portal Mie/ Topo: Japan Guide