Ilha deserta no Japão está disponível para alugar

Uma ilha desabitada localizada ao largo da costa da província de Nagasaki é um sonho que poderá se transformar em realidade para qualquer pessoa que esteja em busca de uma fuga total, já que a ilha inteira está agora disponível para alugar (para um único grupo, ou até para uma única pessoa).

Tashima, uma pequena ilha ao largo da costa de Saikai, está situada a 5 minutos de barco da cidade.

Um grupo pode alugar a ilha toda, por um dia, pelo valor de ¥150.000 (cerca de $1.300), ou ¥300.000 se quiserem também passar a noite. De acordo com um funcionário da operadora Omurawan Resort, uma tarifa por pessoa será “razoável” se os visitantes vierem em grupos grandes.

“Esperamos que as pessoas desfrutem da natureza em uma viagem de empresa ou outras ocasiões”, disse o funcionário.

Até o momento atual, somente um grupo de 50 pessoas alugou a ilha sob o plano do Omurawan Resort introduzido no ano passado. A ilha resort por si só atrai cerca de 2.000 visitantes por ano, de acordo com a empresa.

Tashima, que ficou desabitada por mais de 35 anos, foi adquirida pela empresa e aberta em 2013 como um resort onde as pessoas podem desfrutar da pescaria e explorar a natureza enquanto ficam em tendas.

O Omurawan Resorts passou a oferecer o aluguel da ilha inteira na primavera passada, esperando atrair visitantes estrangeiros que apreciam estadas em ilhas desertas, disse a operadora.

Para mais informações: Tashima Nagasaki (em japonês)

Localização para referência, veja aqui

Fonte: Japan Today Imagem: Tashima Nagasaki